La surrealista entrevista a Antonio Torres en El Partidazo: "Con Maradona y los de Campeones, ganamos seguro"

Escucha la entrevista completa al precandidato a la RFEF, Antonio Torres, en El Partidazo de COPE

Los oyentes de El Partidazo de COPE tuvieron la oportunidad de conocer este jueves a Antonio Torres, un ex árbitro que se va a presentar a la carrera por las elecciones de la Federación Española de Fútbol.

Su gran apuesta es traer como seleccionador a Diego Armando Maradona: "Cerré la semana pasada el trato con Matías Morla (abogado y amigo de Maradona). ¡Me ha costado lo mío! Son gente muy humilde, muy sencilla". Aún así, Antonio Torres asegura que "con Maradona, no he hablado, aunque una propuesta económica millonaria. Roberto Trotta vendría como segundo, es muy buena persona y muy cualificado. Son el yin y el yan", afirmó.

Preguntado por un vídeo reciente en el que Maradona aparecía de fiesta en casa en una actitud poco decorosa, aseguró que "ese vídeo en el que sale con los pantalones bajados es viejo".

Otra de sus apuestas es Iker Casillas: "Le dije que podíamos haber hecho un buen equipo" y me dijo: "Antonio, serás un gran presidente. Si gano, evidentemente, Casillas va a tener un buen puesto en la Federación".

En otras entrevistas, Antonio Torres asegura que quiere jugadores capaces de correr una maratón: "Yo es que he sido atleta. Yo no quiero ver jugadores que caminen en el campo, quiero ver jugadores veloces." Además de atleta, fue árbitro, aunque su carrera se truncó en Preferente: "Tenía una carretera prometedora que se truncó por unas declaraciones que hice a Mundo Deportivo".

También manifestó su "sensibilidad especial que tengo con las personas discapacitadas". Por ello, apostó por "por ejemplo, contar con los de 'Campeones'. Con el equipo de Campeones y Maradona, ganamos seguro".

... pero la entrevista dio un giro inesperado

Torres habló del que será su rival, el actual presidente Luis Rubiales: "Rubiales me tiene enfrente. Lo que quiero es un debate en televisión con él".

Sin embargo, al hablar del actual presidente de la Federación, Torres realizó afirmaciones muy duras contra él: "Rubiales está imputado por delitos, es un mafioso, digo la verdad, nada de presuntamente. Él era la mano derecha de Villar, el que le iba a buscar los votos".

El tono de la entrevista empezó a disgustarle: "¿A ustedes les parece un cachondeo lo de Maradona?. Es un gran hombre y estoy convencido de que va a ser el entrenador de la Selección Española", dijo a los periodistas de El Partidazo de COPE. "¡Ustedes han despreciado con su tono al mejor jugador de todos los tiempos1" y pasó a amenazar a COPE: "Ustedes se creen que Maradona es un borracho y un sinvergüenza. Esta burla que han hecho se va a saber en los medios de Argentina".

����‍♂️Vaya tela con Antonio... �� — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 2, 2020

"Ustedes se han burlado de Maradona... ¡Y sigan protegiendo a Luis Rubiales! ¿Cuántos sobres se han llevado ustedes, cuánto les pagan? Ustedes reciben sobres de Luis Rubiales porque genera mucho dinero", acusó.

Pese a todo, Antonio Torres aceptó que El Partidazo de COPE vuelva a charlar con él "con educación, si no, no me llamen".