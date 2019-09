El socio 1776 pide a Florentino Pérez que impida a Sergio Ramos "seguir haciendo el ridículo"

El socio 1776 del Real Madrid, Jesús María López Gómez, ha pedido al presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, que impida que el capitán del club, Sergio Ramos, siga "haciendo el ridículo". Lo ha hecho en su intervención durante la asamblea de compromisarios del Real Madrid en la que ha pronunciado las siguientes palabras.

"Una persona de mi edad y de mi condición puede permitirse el lujo de hacer el ridículo de vez en cuando y además sentir placer por ello, pero siempre lo hago con un gran respeto. Señor presidente, si yo fuera capitán del Real Madrid, ese lujo no me lo podría permitir. Oiga usted, para usted ya eso, que está todos los días en Instagram, en Facebook...Mire, lo hizo una vez, incluso me hizo gracia, se presentó con un sombrero rosa que incluso me hacía gracia. El Madrid se merece un respeto".

En su discurso ante los socios, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este domingo que "todos" han realizado "la autocrítica necesaria para darle la vuelta a la situación" producida la pasada temporada, aunque insistió en hacer "un análisis riguroso desde la serenidad y la memoria" por haberse producido tras una "etapa inolvidable".

"La pasada temporada no ha sido la que hubiésemos querido ni deseado en cuanto al fútbol, pero hay que entender que este equipo venía de ganarlo todo y de vivir un ciclo histórico, pero nos ha faltado la intensidad necesaria para mantener el nivel de una etapa inolvidable", afirmó Pérez en su informe ante la Asamblea General y Extraordinaria de Socios Representantes.

El dirigente dejó claro que ya se han puesto manos a la obra para recuperar la senda ganadora. "Todos hemos hecho la autocrítica correspondiente para darle la vuelta a la situación y no duden que los vamos a conseguir", aseveró.

"Nuestro reto es seguir ganando en un escenario internacional cada vez más complejo y competitivo. Por eso, hay que tener una perspectiva adecuada para hacer un análisis riguroso desde la serenidad y la memoria", prosiguió el empresario, que recalcó que el actual equipo ha logrado "algunas de las grandes gestas de la historia del fútbol".

Por ello, demandó "recuperar el hambre por los triunfos" y para ello cree que se ha hecho "un gran esfuerzo en mejorar una plantilla ganadora compuesta por extraordinarios jugadores que ya forman parte de la historia del club". "Jugadores que han ganado mucho y que se merecen el cariño y respeto de quienes queremos al Real Madrid", afirmó.