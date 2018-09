Simeone, en El Partidazo de COPE: "Sin Cristiano nos hemos acercado al Madrid"

Se escucha un montaje con los mejores momentos de Simeone con el Atleti: Es emocionante, se te pone la piel de gallina. Pero no hay que detenerse, la realidad es el presente.

¿Pasea por Madrid?: Me gusta estar en contacto con la gente. Le pregunté a un taxista quién creía que era nuestro mejor jugador y él opinó.

¿Eres igual en casa?: Soy estructurado, me gusta el orden.

¿Vas a cambiar el traje?: Son doce años así.

Te gusta el horóscopo: Somos generadores de emociones y necesitamos manejar las emociones de los jugadores. Tenemos que aceptar el desafío de mejorar cada día.

¿Te pone que la final sea en el Metropolitano?: Es algo muy bonito que le va a pasar al club. La realidad es el día a día. Venimos de un golpe duro la temporada pasada y no tenemos espacio para pensar en otra cosa que no sea el partido contra el Mónaco.

¿Qué le parece jugar en EEUU?: Dejemos desarrollar el tema y ya opinaremos.

Oblak, fuera de los cinco mejores porteros del FIFPro, ¿te sorprende?: Mucho. Es uno de los tres mejores porteros del mundo y no estar ahí te da poca credibilidad. Tendrá que seguir en la misma línea. Lo de Griezmann no tiene ningún tipo de explicación. En este año fue el mejor del mundo, es una pena que no haya estado en The Best.

¿Te cabrea?: Me da pena por los chicos. Te desilusiona.

Saúl bien en la selección: Tiene un futuro y un presente extraordinario. Será todo lo que él quiera ser. Le necesitamos en esa línea con nosotros.

¿Le ves fastidiado a Koke?: Es un personaje extraordinario. Me enorgullece tenerle. Le han generado un desafío para volver a la selección. La vida es esto, son desafíos.

¿Y Filipe cómo se ha quedado?: Le queremos nosotros, tenemos una temporada muy difícil y ojalá siga dando cosas buenas.

¿Cuántos años te quedan en el Atleti?: Siempre pienso que me pueden echar mañana y ese es mi estímulo. Este año tenemos un desafío enorme. Cuando hay desafío, me entusiasmo.

¿Lo normal es que te vayas en 2020?: Veo al club que crece y no me equivoqué continuando en este proyecto que tenemos para delante. Ojalá en estos dos años que me quedan sigan así de buenos.

Tu hermana dijo que entrenarás al Inter de Milan, ¿tarde?: En algún momento dirigiré al Inter, pero tienen un gran entrenador y estoy viviendo un momento extraordinario en el Atleti.

¿Entiendes a los que te critican?: Esos son los que nos mejoran. Tienen que estar. No existe el 100% a favor, yo estoy contento si convenzo al 51%. La opinión es muy buena, después la realidad es otra cosa.

Te adaptas a tus jugadores: Seguimos una línea y potenciamos a los futbolistas. El Atleti es un equipo contragolpeador y fuerte, duro… el día que no sea así, adiós. Hay equipos sin historia, como el City y el PSG; nosotros sí. La historia del Atleti siempre está cercana al éxito.

La clave es explotar las virtudes y desnudar las carencias: Si te mientes te chocas con la realidad y el choque es duro. Tienes que saber qué jugadores tienes y qué pueden hacer. ¿Cuándo vamos a ser mejores?, cuando Lemar sea titular en España, Rodirgo en España, … Lemar nos va a dar muchas cosas, pero tiene que tener más goles, más asistencia… cuando lo tenga, será titular con Francia. Es un futbolista diferente.

El Atleti ya no está con Sevilla y Valencia: Estamos en una liga rara. Competimos entre los tres primeros, hemos crecido.

¿Seguís siendo mucho peores que Madrid y Barça?: Desde los resultados no, desde las características de los jugadores, sí. Sin Cristiano, nos hemos acercado.

Tu hijo marcó un golazo con Argentina en su debut, ¿cómo fue ese momento?: Grité ‘gol’, mi mujer, que estaba durmiendo, me dijo ‘qué bueno’… me emocionó, él sabe lo que sentimos por la selección argentina y lo tiene metido adentro. Tiene todo para jugar conmigo, pero no va a jugar nunca conmigo. Es muy difícil tener a un hijo en el vestuario. Siempre he pensado mucho en esa situación. Tiene todas las características que me gustan de un delantero. Puede ser que yo no esté en el Atleti y él pueda venir.

El whatsaap que mandaste durante el Mundial…: Era lo que pensaba. Le dije lo que pensaba. Si se interpreta mal, Messi no se puede sentir mal. En un equipo normal, Cristiano tiene más herramientas. Messi es un jugador más de equipo, de un equipo más preparado. No he hablado con él. Ahora cuando mando un audio les digo que le metan publicidad.

¿Ha jugado bien el Atleti este comienzo de temporada?: Me gustó contra el Madrid, el Valencia, pasajes contra el Rayo, no los últimos diez minutos… y el primer tiempo de Vigo; el segundo fue mal.

¿El Atleti es el equipo del pueblo todavía?: El Atleti es un equipo querido por el pueblo, por eso es el equipo del pueblo. En temporadas irregulares de Madrid y Barcelona podemos ser primeros. Somos terceros para poder ser primeros. Nos somos primeros. Teníamos que ganar la Europa League, y la ganamos; jugamos la Champions y la Liga, con posibilidades.

¿Cuál es el candidato número 1 para la Liga?: El Barcelona.

¿El Atleti tiene más opciones en Champions que en Liga?: En torneos cortos tenemos más posibilidades. No somos mejores con ellos, pero en una competición directa, tenemos posibilidades.

¿Jugarías otra final de Champions contra el Madrid este año?: Eso es en junio.

¿Tienes que reciclar tu discurso para los jugadores?: Tenemos futbolistas extraordinario, al mejor del mundo este año, a Costa, que si él está bien tenemos muchas opciones de ganar. Teniendo a Oblak, tenemos muchas opciones de ganar.

¿Va a renovar Oblak?: Espero que sí.

¿La gente sabe lo que has hecho para que se quede Griezmann?: Ha tomado una decisión importantísima en su vida como hombre. Tiene margen de mejora. Siempre sentí que quería quedarse. Me lo dijo por teléfono, yo estaba en Los Angeles. Me dijo que habló con el capitán y el club y que se quedaba.

¿Qué jugador querrías en el Atleti?: No tengo mejores que los que juegan en el Atleti, que no jueguen en el Bayern, Barça o Real Madrid.

A Costa la recuperaste tú: Tenemos una linda historia con Diego. Después del Rayo se vino con nosotros, pero teníamos a Miranda, Falcao y Salvio. Le dije que no le iba a tener en cuenta, pero que iba a entrenar con nosotros y me quería morir cuando empezó. Me gusta cuando está vivo… apagado es maña señal.

Tú también tienes un historial de sanciones: Se pasa muy mal en el palco.

Ahora hay mucha competencia interna y dejas fuera a gente como Giménez, Rodri… ¿cómo lo gestionas?: Hablas con ellos, aunque es difícil que lo entiendan, yo también fui futbolista. Es convencerles de que lo importante es el final de la temporada. Los nuevos tienen que interpretar los sentimientos.

¿Courtois sería titular?: No. Oblak es mejor.

¿Cómo ves a Griezmann en Francia?: Griezmann está aportando un juego diferente. Lee que Mbappé es más potente y rápido que él y está como conductor.

¿Ficharías a Neymar o a Mbappé?: A Neymar. En el Barça de Luis Enrique, cuando tenía que trabajar, trabajaba. Mbappé es mucho más individualista y sin una posición definida; Neymar tiene su posición definida.

¿Sabes el dinero que le has hecho ganar al Atleti?: Si vieras cómo nos fuimos del hotel nada más llegar, en una camioneta con maletas… Hemos crecido todos.