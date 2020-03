Samu Castillejo, desde Milán, en El Partidazo de COPE: "No podemos salir de casa sin autorización. Estoy solo"

El Partidazo de COPE contactó este jueves con un futbolista español en una de las zonas más complicadas de Italia.

Juanma Castaño entrevistó a Samu Castillejo, jugador del Milan, que nos atendió desde la soledad de su apartamento, del que no puede salir sin permiso: "Llevo en casa desde el lunes, cuando el presidente se dijo que se suspendía. Hay jugadores ya infectados, creo que nos tocará quedarnos en casa por un tiempo. Estoy agobiado por la familia, estoy en Italia solo, no quise hace venir a mi familia para que no se contagiaran".

"Para salir de casa hay que tener una autorización para gente que trabaja. El resto, sólo para comprar en el supermercado o la farmacia. En el súper va todo el mundo con guantes y mascarilla, parece un hospital".

Preguntado por la locura del papel higiénico en los supermercados españoles, respondió: "Estáis como estábamos nosotros hace tres semanas aquí".

"Paso el tiempo hablando con mi familia, cocinando, limpiando... como puedo".