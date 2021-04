Riquelme, en COPE: "Pensé que era imposible que Florentino adelantase las elecciones; es demasiado cobarde"

SU PROYECTO PARA LA PRESIDENCIA DEL REAL MADRID

“Me encantaría presentarme, pero es muy complicado por los tiempos. ¿Qué podía hacer Florentino para hacerme daño? Convocar elecciones ya, adelantarlas a mitad de temporada. Pensé que era imposible, demasiado cobarde. Es un movimiento contra el socio. Hace 20 años que nadie vota y en cuanto suena mi nombre a los dos días convoca elecciones...”

⚪️ ¿Será @RiquelmeEnrique candidato a la presidencia del @realmadrid?

�� ¿Ficharía a Haaland y a Mbappé?

�� ¿Renovaría a Ramos?

�� ¿Sería Zidane su entrenador?

�� ¿Qué piensa de Florentino?



�� ¡Disfruta de los mejores momentos de la entrevista en #PartidazoCOPE! pic.twitter.com/HupulEQ6JI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 5, 2021

“En agosto cumplo 21 años de socio y tengo un patrimonio bastante superior a los 90 millones que hacen falta. El 100% de la campaña y el 100% del aval lo pago yo. El socio debe saber que económicamente yo entraría sin grilletes”

“¿Haaland? Mi potencial director general deportivo habló con Mino Raiola. El Dortmund va a sacar un buen precio”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Por ilusión claro que me traería a Mbappe, es un gran jugador. Pero hay que ver primero las cuentas del club...”

“Puse encima de la mesa que repescásemos a Cristiano, porque ha representado muchísimo para el fútbol y para el Real Madrid. No hay jugadores viejos o jóvenes, hay jugadores buenos o malos”

“Zidane no sería mi entrenador. A mí personalmente me gusta mucho Klopp y Raúl lo está haciendo muy bien”

“Ramos es un gran jugador, madridista y en un estado de forma envidiable. ¿Por qué no renovarle? Ganando lo que gana ahora yo le renovaría”

¿SE PRESENTARÁ?

“Si las elecciones hubiesen sido en junio habría sido candidato 100%. Vimos incluso qué pasaría si adelantase las elecciones y dije: 'Es imposible, sería demasiado cobarde'. Acabo de pedir que me digan exactamente los requisitos: cuál es el aval, cuáles son los plazos... No quiero más sustos, no hay tiempos. Si puedo me encantaría presentarme, pero creo lamentablemente que es muy complicado por los tiempos”

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A TODA PRISA

“Imprevisiblemente Florentino Pérez ha convocado elecciones a mitad de temporada. ¿A quién no le ha sorprendido? La semana que jugamos contra el Liverpool y a punto de jugar contra el Barça. Y más en un año como este, con pandemia y en plena etapa de vacunación. Podía esperarme muchas cosas, pero jamás me esperaba un acto así. Justo antes de despegar me preguntaron qué podía hacer Florentino para hacerme daño y dije: 'Si alguien quiere hacer algo dañino sería convocar elecciones'. Y al aterrizar en Méjico estaban convocadas”

“El movimiento no ha sido solamente contra mí, sonaban otros candidatos. Ha sido un movimiento contra el socio. Hace 20 años que nadie vota. En cuanto suena mi nombre a los dos días convoca elecciones... He preguntado a la Junta Electoral todos los requisitos para presentarme por mail y no me han respondido”

AÑOS DE SOCIO Y PATRIMONIO

“En agosto cumplo 21 años de socio y tengo un patrimonio bastante trabajado y bastante superior a los 90 millones que hacen falta (la parte latinoamericana de mi empresa vale 250 millones y tengo otra parte europea aún más grande). El 100% de la campaña y el 100% del aval lo pago yo. El socio debe saber que económicamente yo entraría sin grilletes”

CAMBIOS RESPECTO A FLORENTINO

“Florentino Pérez ha hecho cosas muy positivas. Ha estado 20 años y en 20 años ya ha podido dar todo. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo: profesionalizar la cantera (no se entiende que no sea la líder a nivel mundial) y la dirección deportiva, una Junta Directiva totalmente profesional y madridista, separar la Dirección General Deportiva de la Dirección Económica, enfocar todo al socio... Queremos multiplicar por 3 el presupuesto y queremos despedir como se merecen a nuestras estrellas"

HAALAND, QUIZÁ

“Mi potencial director general deportivo habló con Mino Raiola el miércoles. Simplemente preguntamos por la situación de Haaland y Raiola nos informó. Van a sacar un precio muy interesante para el Dortmund. Le interesa tenerlo un año más y van a sacar un buen precio. Raiola no nos pidió 20 millones para él y otros 20 para su padre, no me consta”

CRISTIANO RONALDO, SÍ

“Yo puse encima de la mesa que repescásemos a Cristiano, porque ha representado muchísimo para el fútbol y para el Real Madrid. No hay jugadores viejos o jóvenes, hay jugadores buenos o malos”

ZIDANE, NO, KLOPP O RAÚL

“Zidane no sería mi entrenador. La Dirección Deportiva piensa en otro perfil con otra estrategia. A mí personalmente me gusta mucho Klopp y Raúl lo está haciendo muy bien. Sería valorarlo...”

MBAPPE, QUIZÁ

“Por ilusión claro que me traería a Mbappe, es un gran jugador. Pero hay que ver primero las cuentas del club...”

RAMOS, SÍ

“¿Renovar a Ramos? Depende. Es un gran jugador, madridista, con los valores del madridismo y en un estado de forma envidiable. ¿Por qué no? Ganando lo que gana ahora yo le renovaría”