La reflexión de Alex Quintanilla sobre la Primera RFEF: "Competición atractiva, pero no viable económicamente"

El jugador del Nástic de Tarragona, Alex Quintanilla, se ha lanzado este domingo a dar su opinión sobre la recién terminada Primerar RFEF.Su equipo finalmente se quedará otro año más en dicha categoría tras caer en la final este sábado ante el Villarreal B.

"Abro este hilo para recoger una serie de hechos y expresar mi opinión sobre la tercera categoría del fútbol español. Todo está escrito desde el máximo respeto a las personas que trabajan en la competición y espero pueda percibirse como una crítica constructiva", comenzó Quintanilla.

A continuación, Quintanilla aseguró que era una competición atractiva, pero no viable desde el punto de vista económico y critica el acuerdo firmado 'sobre la bocina' con Footers:

Y siguiendo en la línea de las retransmisiones, el jugador del Nástic apunta que la calidad de las imágenes no han sido las deseables: "La calidad de emisión (cámaras, producción…) ha devaluado gravemente el producto. La RFEF dispone de un mundial previo al inicio de Primera RFEF para vincular patrocinios de la selección a su primera categoría. No consigue nada relevante y deja a la categoría huérfana de ingresos y patrocinios importantes".

A continuación, se centra en el "desastre" de la organización y concretamente en los playoff: "Se organiza un playoff en una sede “neutral”. Eliminando la ilusión, la pasión, el seguimiento, la importancia de la afición en las eliminatorias a ida y vuelta donde cada ciudad quiere acudir en masa a su estadio a defender sus colores. Esto es el FÚTBOL. Este público es además, quien consume el producto y lo hace rentable y a los que el fútbol se debe. Y que por cierto, estos eventos de playoff suponen uno de los ingresos más importantes de la temporada para los clubes (No para la federación…)".

En relación a esos playoff, Quintanilla hace una reflexión sobre la gente que estaba presente en el último partido de liga que el Nástic disputó en su casa y el público que acudió a ver las semifinales en el playoff.

Y su crítica a los playoff no acaba ahí, ya que se pregunta ¿por qué se organiza en sede neutral?: "La sede está en una esquina del país. Dificulta cualquier desplazamiento, campos vacíos a más de 1000 km de algunos de los equipos participantes. Da mucha pena compararlo con otros países…De neutral no tiene nada. Mientras que la distancia imposibilita a la mayoría de clubes desplazar su afición, los equipos gallegos juegan en casa. Esta es la semifinal del Depor. Independientemente del resultado final, esto es injusto claramente".

En esa reflexión de los playoff de ascenso, también recuerda lo que pasó en semifinales ante el Racing de Ferrol cuando aficionados de ambos equipos coincidieron en la misma parte del campo: "La RFEF comete NEGLIGENCIA MUY GRAVE. Se decide ubicar a las aficiones del Nàstic y R. Ferrol en la misma grada, compartiendo bocas de acceso, bares y servicios.Familiares con niños en los baños encerrados mientras la policía entraba a cargar y gaseaba. Cerca de la tragedia".

En sus conclusiones, carga duramente contra la RFEF e incluso pide la entrada de Gerard Piqué y la empresa Kosmos para hacer más atractiva esta competición.

"La RFEF no puede ser patronal y federación de una competición profesional. Otros países tienen al menos 3 categorías pro. Esta categoría es atractiva y debería tener una patronal que la rentabilizase. El proceso de profesionalización de la competición ya lo hizo LaLiga, Primera RFEF tendría que copiarlo y si no tiene capacidad o recursos apartarse cuanto antes. Afe y jugadores no nos hemos mojado. Ahora mismo nuestros salarios no están garantizados, no hay fondo de garantía.

En su último mensaje felicitó a los equipos que han ascendido a LaLiga Smartbank y anima a los clubes que han perdido la categoría.

La respuesta de Tebas

El presidente de LaLiga Javier Tebas respondió al jugador del Nástic y apoyó su postura: "Se puede decir más alto, pero no más claro".