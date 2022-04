En el Real Madrid hay tranquilidad tras las últimas palabras de Mbappé

El delantero del París Saint Germain Kyllian Mbappé, que termina contrato con su actual club al final de esta campaña y es pretendido por el Real Madrid, insistió este domingo, tras la goleada por 5-1 al Lorient con dos tantos y tres asistencias suyas, que aún no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, afirmó que "hay nuevos elementos", expresó que no quiere equivocarse e indicó que también es posible su continuidad en el equipo francés.

"No, no he hecho mi elección. No he tomado la decisión. Hay nuevos elementos. No quiero equivocarme. Sé que para la gente es un poco tarde. Si hubiera tomado una decisión lo habría dicho, lo habría asumido. Siempre lo asumo. No tengo que esconderme. Quiero tomar la mejor decisión posible", aseguró al término del choque, en declaraciones a Amazon Prime Video.

Mbappé: "Todavía no he tomado la decisión, hay cosas nuevas y no quiero equivocarme" "No quiero esconderme; quiero tomar la mejor decisión posible", ha dicho Kylian Mbappé este domingo tras el PSG - Lorient de la Liga francesa. 04 abr 2022 - 00:10

A pesar de estas palabras que han generado nerviosísmo en los aficionados madridistas por si al final Mbappé no recala en el Real Madrid, nuestro compañero Melchor Ruiz ha podido saber que en el equipo blanco hay tranquilidad.

Están con la misma preocupación que cuando salió el PSG con sus presiones y sus ofertas, o como cuando el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron también presionó para que Kylian se quedara en Francia o como cuando habló el presidente de la Federación de fútbol Noël Le Graët, es decir, no hay preocupación.

En el Real Madrid saben que han hecho su trabajo y que ahora es Kylian Mbappé quien tiene la última palabra y hay tranquilidad en el equipo blanco sobre este asunto a pesar de esas palabras de Mbappé este domingo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado