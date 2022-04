Mbappé: "Todavía no he tomado la decisión, hay cosas nuevas y no quiero equivocarme"

Kylian Mbappé vuelve a referirse a su futuro. Y lo ha hecho confirmando que no tiene tomada ninguna decisión.

"No,todavía no he tomado la decisión, no he elegido nada. Hay cosas nuevos y no quiero equivocarme", ha declarado en Prime Video al término del partido entre el PSG y el Lorient este domingo en la Liga francesa.

"Si hubiera tomado mi decisión, lo habría dicho, lo habría reconocido, siempre lo he reconocido. Y no tengo que esconderme, quiero tomar la mejor decisión posible", confirmó el delantero francés.

También respondió al enfado o la indiferencia de la grada, que este domingo se ha mantenido en silencio: "Es aceptable, tienen derecho a no estar contentos. Hubo pitos para todos, es comprensible".