El Real Madrid, el club más valioso del mundo, según Forbes

El Real Madrid se ha situado como el club más valioso del mundo en la prestigiosa lista que Forbes realiza cada año, para medir el valor de los equipos punteros del mundo. En un momento clave por la ampliación del Santiago Bernabéu, que traerá más beneficios al cuadro blanco, el equipo de Florentino Pérez vuelve a demostrar su valor en el mercado.

En concreto, el Real Madrid está valorado en 6.070 millones de dólares, siendo el único club que alcanza los seis mil millones junto al segundo, el Manchester United, que llega a los 6.000 millones de dólares exactos. Este es el mayor valor que el Real Madrid ha tenido en toda su historia.

???? Real Madrid is the most valuable football club in the world, per @Forbes. pic.twitter.com/6Rev6OX6sV