Ramos se quejó a Rubiales de que el VAR ayudaba al Barça y de no consultarle antes de nombrar a Luis Enrique

El Confidencial destapa este viernes nuevas conversaciones entre Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid, y Luis Rubiales, presidente de la RFEF. En la charla, a través de mensajes de WhatsApp, Ramos se queja de los arbitrajes y denuncia trato de favor al Barcelona. Además, echa en cara a Rubiales que no le consultó antes de nombrar como nuevo seleccionador a Luis Enrique.

El diario digital ya desveló hace unos días otros dos intercambios de mensajes entre ambos. En el primero el sevillano pedía al presidente de la RFEF ayuda para poder ganar el Balón de Oro en 2019. En la segunda como capitán de la Selección Española en el Mundial de Rusia 2018 quería renegociar las primas para los futbolistas en el torneo.

Sergio Ramos pidió a Rubiales que le ayudara a ganar el Balón de Oro 2019 "Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería por mí y por el fútbol español". 29 jun 2022 - 14:58

Quejas arbitrales sobre el Barcelona

El mensaje se mandó el 20 de enero de 2019. Ese día el Barcelona se imponía por 3-1 al Leganés en el Camp Nou en un partido que se recuerda por el segundo gol de los azulgranas en el que Luis Suárez le pega con la rodilla en la cara al ‘Pichu’ Cuéllar después de arrebatarle un balón que tenía casi entre las manos el portero pepinero.





La jugada fue muy polémica, pero el VAR acabó dando validez al tanto y eso no gustó nada a Sergio Ramos que no dudó en escribir a Luis Rubiales: "Rubi, nos empieza a preocupar ya gravemente el tema del VAR, sobre todo con el Barça. Es una autentica vergüenza y un descaro lo que están haciendo los árbitros. ¿Has visto hoy la falta de Luis Suárez al portero en el 2-1? Es de chiste".

La repuesta del máximo mandatario del fútbol español tardó en llegar unas horas y en ella Rubiales dejó claro que no podía entrar en esos asuntos: "Buenas tardes Sergio. Como bien sabes yo no entro en estas cuestiones. Trabajamos día a día para que el Estamento Arbitral tenga más medios y su eficacia mejore. Entre todos debemos intentar que nuestro fútbol mejore. Un abrazo, nos vemos pronto".

"Políticamente muy correcto, enhorabuena. Esperaba una opinión personal sobre lo del Barça de ayer que es un escándalo y están ya destinados a ganar la Liga si o si. Entiendo postura. Un fuerte abrazo", cerró Ramos.

Polémica por el seleccionador

Días después del fracaso en el Mundial de Rusia 2018, en el que Fernando Hierro ejerció de seleccionador al destituir Rubiales a Lopetegui un día antes del inicio del torneo porque consideraba que no era ético su fichaje por el Real Madrid, Sergio Ramos escribió al presidente de la RFEF para consultarle sobre quién sería el nuevo técnico de La Roja y acabó enfadado porque tuvo que enterarse por la prensa de los cambios en el organigrama.

-Sergio Ramos: ¿A quién vas a poner de entrenador?

-Sergi Ramos: ¿Lo de Molina?

-Rubiales: Buenas tardes, Sergio. Imagino que te habrás enterado de la decisión de la junta. Acabo de salir de ella y ahora entro en el CSD para una reunión con la presidenta”.

-Sergio Ramos: Gracias por tenerme tan informado de los cambios tan importantes en la Selección.

Horas después. El capitán de España volvió a escribir a Rubiales para pedirle explicaciones por el nombramiento de Luis Enrique como técnico y por el hecho de que este no le hubiera llamado aún para contarle sus planes sobre el equipo.





-Sergio Ramos: Rubiales, buenos días. Espero que todo muy bien. Ya me contarás del nuevo seleccionador que, sinceramente, no sé cómo piensa, ya que no tengo ninguna noticia de él.

-Sergio Ramos: ¿Se te ha olvidado la mención a Luis Enrique? Ya veo que las personas cambian en función del cargo. A mí me sigues teniendo aquí como cuando estabas en la AFE.

-Rubiales: Yo con el seleccionador no he hablado de temas deportivos. Sergio, yo estoy también para todo, SIEMPRE. Un abrazo.