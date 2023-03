Ramón Calderón asegura que no tuvo "ninguna sensación" de perjuicio arbitral

El expresidente del Real Madrid Ramón Calderón negó haber tenido durante su etapa como dirigente blanco "ninguna sensación" de perjuicio arbitral y, todavía sobre el caso Negreira, pidió respetar la presunción de inocencia.

"No tuve ninguna sensación de perjuicio. Es más, ganamos una Liga increíble en la que el Barça nos sacaba 9 puntos faltando pocas jornadas y remontamos", aseguró a los medios en un evento previo al Clásico del domingo.

Para Calderón, es "fundamental respetar la presunción de inocencia". "Lo que he leído son informaciones contradictorias, he escuchado al Barcelona defenderse, y no conocemos la verdad. Los que la conocen son los que tendrán encima de la mesa las pruebas y testimonios de los implicados en el asunto", manifestó.

"Por mi condición de abogado, no me gustan los juicios paralelos. No quiero entrar en disquisiciones, no conozco la situación", añadió en este sentido quien fuera presidente del Real Madrid entre 2006 y 2009.

"La presunción de inocencia es un principio básico y ya hemos visto casos como el de un presidente (Sandro Rosell) que estuvo dos años en la cárcel y luego fue absuelto", concluyó.