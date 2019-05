Quique Setién, irónico en Tiempo de Juego: "Se me olvidó mencionar a Serra Ferrer en la carta de despedida"

Entrevistamos en Tiempo de Juego Quique Setién, el día en que el Betis anunció su marcha del equipo.

Setién habló sobre su futuro tras la marcha del club verdiblanco: "No tengo ninguna oferta. Tengo el teléfono abierto, algo encontraré por ahí. Si tengo que volver a Lugo volveré a Lugo y si tengo que esperar en casa esperaré"

Sobre las críticas: "En muchos casos ha habido una persecución contra mi, pero no me acuerdo de nombres. La realidad es que no me puedo quejar del trato del presidente y del vicepresidente, otra cosa es lo que ha pasado fuera"

Las críticas de la afición: "Esta semana el socio 420 vino a darme las gracias y me decía que nunca había visto jugar así al Betis. Debí empatizar más con la afición, pero es difícil no equivocarte nunca. No es fácil para un tipo del norte como yo entender la pasión con la que se viven las cosas en el Betis. Es difícil encajar las reacciones del público, pero nunca tuve ningún problema en la calle"

Los motivos de su marcha: "En los últimas semanas se ha crispado el ambiente. Al final la mejor solución para todos es llegar a esta situación. Ha habido un porcentaje de la afición que reclamaba mi salida. Se ha tomado esta decisión y ya está"