Quico Catalán, en COPE: "Me pareció lamentable el cruce de acusaciones entre Tebas y Rubiales"

¿Por qué se jugó el Levante-Sevilla a las 12:00 de la mañana con tanto calor?

Decirte que me cansa es reconocer la verdad. Tenemos que buscar lo mejor para el fútbol. Para el Levante el horario de las 12:00 del domingo es el mejor, siempre lo hemos dicho por el perfil de nuestra gente. Pero es verdad que tanto en el derbi con el Valencia como ayer se sufrió mucho y hay mejores horarios para estas fechas y estas zonas. Ha sido tal el desgaste que al final pienso que se peleen otros. Ciertos aspectos podemos mejorarlos. Yo hablé con LaLiga nada más salir el horario y desde LaLiga se me da traslado del protocolo que todos conocemos para controlar las previsiones y que no impedían celebrar el partido. El presidente de LaLiga ha hecho más cosas bien que mal. Se equivoca como yo y en este sentido creo que podríamos haber reaccionado de otra forma, sí.

¿Le molestó lo que dijo en Tiempo de Juego de COPE Javier Tebas sobre esa supuesta acción de aficionados del Levante que pretendían fingir una lipotimia?

Lógicamente me molestó. Yo apuré para intentar cambiar el horario del derbi con el Valencia con argumentos, con mis argumentos y con datos que creo que todos los que estamos en el mundo del fútbol tenemos. Pero cuando te das cuenta de que hay otros ideas y que no puedes poner una pistola en la cabeza a nadie, pues lo que tienes que hacer es jugar el partido y rezar para que no ocurra nada. Y dentro de lo que cabe no ha ocurrido nada de lo que nos podamos lamentar. A mí me pareció lamentable lo que ocurrió ayer por la tarde con el cruce de tuits, la acusación de uno contra otro (Tebas contra Rubiales). No puede ser que yo esté hablando de un debate que han generado dos personas. Que sigan discutiendo pero que no nos afecte más de lo que nos ha afectado ya. A cualquier club y cualquier aficionado. No es justo que se ponga en el disparadero a jugadores, entrenadores y presidentes para ciertas cosas. Entiendo los argumentos de LaLiga, aunque no los comparta, pero los tengo que respetar.

Su decisión de futuro: elecciones en 2018 y seguir hasta 2023

No hay un día en una situación clara en la que digo 'sí, vamos a intentarlo'. Desde principios de año te das cuenta de que muchas de las cosas por las que has estado trabajando no se van a poder dar y todo te hace reflexionar. El desgaste es muy grande y el Levante requiere personas que estén comprometidos. Hay mucho aficionado y gente a tu alrededor que día tras día te van lanzando mensajitos y desde la humildad máxima empiezas a digerirlo y llega un momento en el que dices 'vamos a intentarlo otra vez'. Hemos entendido si estamos dispuestos a seguir vamos a adelantar el proceso un año y a ver si tenemos el apoyo necesario.

¿Tendrá rival en las elecciones?

Estaría encantado pero no lo sé. No es lo que más preocupa, lo que más me preocupa es que el Levante tenga la estabilidad suficiente para abordar los retos que tiene este consejo de administración.

Fecha de inicio de obras de la nueva ciudad deportiva en Nazaret

No dependemos de nosotros mismos. Espero que empecemos en 2019, pero tengo claro que antes del verano no será. la burocracia se está retrasando todo mucho. Nosotros en un mes y medio tendremos el proyecto definido para iniciar todo el proceso. Dependemos de terceros y esperemos que todo vaya según los cauces y cuanto antes mejor.

Remodelación del estadio Ciutat de València

Se hará en tres o cuatro fases. Espero que más tres que cuatro y compaginarlo con la competición. Es un proyecto global, no es sólo quitar la cubierta de tribuna... es un proyecto de remodelación integral del estadio. Posiblemente la primera fase se hará al final de esta temporada, antes del verano. Será muy bonita porque será cubrir parte del estadio, no todo el estadio, pero puede ser que vayamos a una primera fase donde contemplemos cubrir gran parte del estadio.