Piqué: "Como presidente, habría actuado diferente con Messi; el estadio nuevo debe llevar su nombre"

No hay duda de que el Barça vive uno de los momentos más inciertos de su historia reciente. Con una moción de censura rondando al más que cuestionado Josep María Bartomeu, la ausencia de un entrenador que convenza, la criticada gestión de los fichajes, el 'culebrón' Messi del pasado verano, y los ánimos más que caldeados en el ambiente, ha roto su silencio uno de los veteranos del vestuario: Gerard Piqué.

Piqué ha hablado claro en una entrevista que publica este viernes La Vanguardia, en la que Piqué no solo no evade ninguna pregunta sino que responde a dos cuestiones de plena controversia: el presente y futuro de Leo Messi y los problemas económicos por los que atraviesa el club.

"El nuevo estadio debe llevar el nombre de Leo Messi"

Con respecto a Leo Messi, Piqué asegura que su forma de actuar habría sido muy distinta a cómo la hizo Josep María Bartomeu: "Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y sí él consideraba que debía irse. ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre. Me pone de los nervios".

En ese sentido, Piqué recuerda que tuvo la oportunidad de hablar con su compañero, incluso de aconsejarle: "No tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal. Recuerdo un mensaje: «Leo, es un año, y luego viene gente nueva…»".

Duras críticas de Piqué a la Directiva

Piqué, en rueda de prensa.EFE

Piqué critica algunas cuestiones del presidente del Barcelona. Asegura en La Vanguardia que su relación con él, le quemó "el tema de las redes sociales. Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad… Le pedí explicaciones y lo que me dijo es «Gerard, yo no lo sabía». Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club", comentó en alusión directa a Jaume Masferrer: "Y eso me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Es doloroso? Sí. ¿Puedo hacer algo más? Pues no. Mi relación con el presidente puede ser cordial pero hay cosas que quedan".

Aún así, Piqué acepta recortarse el sueldo para garantizar el futuro del Barça: "El Barça me lo ha dado todo, así que me pongo a su disposición. Me dicen que todo el dinero al que pueda renunciar este año será cobrado en un futuro". Y añade: "Creo que estamos ayudando al club. Puede que la mochila sea mayor en un futuro pero para que haya futuro debemos actuar así".