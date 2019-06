Pepe Castro, Del Nido y Capel se despiden de José Antonio Reyes

ESCUCHA LA ENTREVISTA A PEPE CASTRO

"Me enteré inmediatamente del accidente, no hemos parado de intentar ayudar; más de 12.000 pesonas han pasado a despedir a una leyenda del Sevilla"

"Su padre y yo jugábamos juntos, y los dos vimos cómo iba progresando porque ha estado en todos los escalafones del Sevilla"

"Es difícil poder decir nada que pueda paliar el dolor; un chaval con 35 años y tres niños no hay nada que puedas decir, solo intentar ayudar"

"Después de su vuelta es uno de los mejores momentos, cuando alzó la copa de la Europa League como capitán"

"Todos los clubes españoles y europeos han mandado representación, coronas, emails... las muestras de cariño son enormes"

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA DEL NIDO

"Es una pérdida irreparable, familiar, humano y de la élite futbolístico. Era un gran ser humano, un gran esposo, un gran padre y un crack mundial"

"Reyes fue la primera gran venta. Tenámso un presupuesto de ingresos de 22 millones de euros y José Antonio era la perla de la cantera. al final lo vendimos por cerca de 30 millones de euros al Arsenal. Él era la bandera del Sevilla. Me dijo que había recibido una oferta del Arsenal que multiplicaba lo que ganaba y me dijo qué íbamos a hacer; aguantamos 25 días y lo traspasamos por la cantidad que teníamos de deuda. Después él deseaba volver, desde el primer día que llegó a Londres donde no se adaptó pese a ser una estrella del Arsenal, y aprovechamos y en 2012 lo trajimos del Atlético de Madrid. Nos dio muchísimas tardes de gloria y 3 Copas de la UEFA"

"Reyes era una anécdota viva del vestuario. En los momentos de mayor tensión era capaz de contagiar la risa a sus compañeros. Su humor terminaba con la tensión, era un capitán admirado por todos sus compañeros"

ENTREVISTA A DIEGO CAPEL

"Después de lo de Antonio Puerta ahora viene esto... cuesta mucho asumirlo"

"Él seguía siendo el mismo. Ayer bromeábamos y me deseó suerte para el partido ante el Cádiz"