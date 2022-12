Pellegrini señala que es "mejor no hablar" sobre Borja Iglesias "mientras no haya hechos concretos"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este miércoles, en la víspera de recibir al Athletic Club en la decimoquinta jornada de LaLiga, que "el equipo está preparado" para volver a la competición "tras un parón bastante largo, de casi 45 días" durante el que han jugado "buenos partidos amistosos".

"Ojalá volvamos con la misma capacidad competitiva que teníamos antes, corrigiendo algunos errores. Tuvimos cinco expulsados en los últimos partidos, son factores que marcan la diferencia a la hora de conseguir los logros", declaró en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva bética.

El técnico santiaguino ha dejado "fuera de la lista" para el partido ante el Athletic "a los dos argentinos" recién proclamados campeones del mundo, Guido Rodríguez y Germán Pezzella, quienes se reincorporarán al grupo "mañana con la motivación muy alta".

Además, Pellegrini ha recordado que tiene "lesionado a Paul (Akoukou, centrocampista marfileño) y suspendido a Édgar (González), de modo que "en los centrales y los medios es donde hay más bajas" puesto que "el resto de los jugadores del plantel están en condiciones de ser citados", incluido el griposo Víctor Ruiz.

El preparador bético tildó de "especulaciones y rumores" las noticias que apuntan a un posible traspaso de Borja Iglesias al Atlético de Madrid, ya que "él está centrado en lo que tiene que hacer aquí. Mientras no haya hechos concretos, mejor no hablar, ya se verá si en el futuro pasa algo o no pasa", relató.

Sobre el inminente mercado invernal, dijo que "no se puede saber si habrá movimientos" porque el Betis no tiene "intención de hacer cambios ni capacidad económica para fichar", así que por él, "ojalá que no salga nadie. Si se concreta alguna salida importante ya se verá cómo solucionarlo", subrayó.

A Pellegrini, el Athletic, su rival del jueves, le "parece un muy buen equipo con un gran entrenador -Ernesto Valverde- que tiene jugadores desequilibrantes. Están en una posición muy buena en la tabla, con los mismos puntos" que el Betis (24), por lo que vaticinó "un partido muy disputado".