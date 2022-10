Padre de Pablo Marí: "He podido hablar con mi hijo y me ha dicho que estaba bien y que nos quería mucho"

Juanma Castaño habla en El Partidazo de COPE con Pablo, padre de Pablo Marí, jugador del Monza que fue apuñalado por una persona en Milan cuando paseaba con su pareja y su hijo. Además, una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas, entre ellas Pablo Marí Villar, al ser apuñaladas por un hombre en un supermercado de la localidad de Assago, en las afueras de Milán, informaron medios locales.

Nos contó que "no sabíamos nada, han empezado a llamarme y me ha dado un vuelco el corazón. Me he enterado a las 20.00 horas". Además, quiso tranquilizar a todo el mundo contando lo que le dijo su hijo cuando pudo hablar con él: "He hablado con él 30 segundos, me ha dicho que estaba bien; y nosotros lo mismo, que le queríamos mucho, que era muy fuerte y que iba a salir".

Por último, contó que también habló con la pareja de Pablo Marí, presente en el momento del apuñalamiento: "Verónica (su pareja) no nos ha contado cómo ha sucedido, pero nos ha dicho que ha visto morir una persona delante suya".