Ocampos: "Les puedo asegurar que no hay nadie más decepcionado y amargado que yo"

El argentino Lucas Ocampos escribió este jueves un post en su Instagram acompañado de una foto del partido del día anterior en el Camp Nou en el que marró un penalti en la segunda parte que hubiera metido en la final a su equipo. Ocampos lamentó el fallo y dijo estar "decepcionado y amargado" por él. Además, prometió seguir peleando para conseguir victorias con la camiseta del Sevilla.

"Después de una de las noches más tristes de lo va de mi carrera, por la ilusión que teníamos de llegar a esa final, por la ilusión que me hacía volver a un campo de juego después de un mes de ver como mis compañeros se dejaban la piel en cada partido y las ganas que tenía de estar con ellos en cada momento, en cada partido, me tocó volver y no fue de la manera en que me lo imaginé y soñé en este largo mes después de tanto trabajo. Pero ahora, solo me queda levantar la cabeza y mirar para delante porque el fútbol da revancha muy rápido. Seguiré trabajando junto a mis compañeros para revertir esta situación y les puedo asegurar que no hay nadie más decepcionado y amargado que yo por no poder jugar otra final con el Sevilla. Seguiré trabajando como hasta el día de hoy y creciendo con esta camiseta. Gracias a todos", escribió.