"Nos sentimos insultados; Courtois no era nadie cuando vino al Atleti y aquí le pusimos en la órbita"

Para intentar entender por qué la placa de Thibaut Courtois ha sido arrancada del Paseo de las Estrellas del Wanda Metropolitano, este lunes El Partidazo de COPE charló con Alberto García, Presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, donde dejó claro que las declaraciones del portero belga en las que afirma que ahora está en el 'lado bueno' de la historia, han hecho daño.

Y es que las Peñas han redactado una petición formal al club para que la placa, que este lunes ha sido arrancada, fuese retirada por dicho motivo: "Hicimos la petición porque creemos que ese jugador no merece tener una placa en ese paseo. No entro a valorar si es un acto vandálico. Desde la Unión hemos pedido formalmente que el club la retirara, lo que ha venido después no lo valoramos", explicó.

Cree que la petición es un "clamor" entre toda la afición atlética y mantiene que Courtois es un jugador "desagradecido" que "no representa los valores del club y de la afición".

A la pregunta de si los aficionados se han sentido insultados, Alberto García respondió contundente: "Totalmente. El Alcalde (de Madrid) le ha soltado un buen 'zasca'. No era nadie cuando vino al Atlético y nosotros le pusimos en la órbita futbolística".

Y aunque la placa de Antoine Griezmann también sufrió un ataque cuando dejó el Atlético de Madrid para fichar por el Barcelona, considera que "la opinión era más dividida pero esta vez es unánime".