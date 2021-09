Nagelsmann: "No diría que el Barcelona es peor ahora sin Messi"

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, dijo este lunes que no cree que el Barcelona sea ahora peor equipo porque ya no esté Messi y agregó que la responsabilidad se reparte entre varios.



"Ahora juegan distinto. Lionel es un jugador que hace girar el juego en torno a él y al que los compañeros buscan. Ahora la responsabilidad se reparte entre varios jugadores. Con Memphis Depay y Luuk de Jong tienen dos nuevos jugadores muy interesantes con otras cualidades. Yo diría que ahora no son peores sin Messi", dijo Nagelsmann.

???"Sin Messi no sé si son peores, son diferentes. Ahora es importante todo el conjunto. No creo que sean peores, han mostrado buen fútbol estos partidos"#UCLpic.twitter.com/eqOsY5GssZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 13, 2021

En otro momento de la rueda de prensa Nagelsmann destacó a Frenkie de Jong y a Pedri e insistió en que no creía que ahora el Barcelona sea peor que antes.



"Si son mejores que antes es algo que dirá el tiempo. Pero en todo caso nosotros queremos ganar los tres puntos y tenemos una idea para hacer frente a diversos planteamientos básicos. Estamos bien preparados y espero que no nos haya pasado nada desapercibido", agregó.



Nagelsmann no dio pistas con respecto a la formación inicial cuando se le preguntó si habrá cambios con respecto al partido contra el Leipzig. "No lo hemos decidido", dijo.



Corentin Tolisso -que está recuperando la forma después de una lesión- se quedará en Múnich.Kingsley Coman, en cambio, que viene de una lesión de gemelos, viajará aunque Nagelsmann admitió que no es una opción para la formación titular.



Serge Gnabry, que tuvo problemas en la espalda, también viajará y se observará la evolución en las próximas horas.



Robert Lewandowski, que causó alguna preocupación por problemas de abductores, entrenó hoy con el grupo y viajará y Nagelsmann cree que podrá contar con él.