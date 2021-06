Miguel Gutiérrez: “Marcelo es el que más consejos me da”

Miguel Gutiérrez valora su temporada de debut en el primer equipo del Real Madrid tras diez años en la cantera en la que ponderó lo cercano de él que estuvo el brasileño Marcelo Vieira, también lateral izquierdo y capitán del club, asegurando que “es el que más consejos” le da y que “siempre está el primero” para ayudarle.









"Todos en el primer equipo me han arropado mucho, especialmente los canteranos, que saben lo que es subir desde abajo. Le tengo que estar muy agradecido también a Marcelo porque al jugar en la misma posición es el que más encima ha estado, el que más consejos me da y el que siempre está el primero para ayudarme”, comentó en un vídeo de Real Madrid TV.



“Para mí es un sueño lo que me está pasando. Estoy con los mejores del mundo y voy a trabajar para poder vivir esto muchos años más. Todo canterano sueña con ese momento. Después de tanto trabajo llegó el premio. Lo recuerdo como algo muy especial y muy bonito", aseguró junto a imágenes de toda su carrera en ‘La Fábrica’, la cantera del Real Madrid.



Su estreno como titular, el 13 de mayo, fue de forma inmejorable ya que logró estrenarse como asistente para el croata Luka Modric: "Controlo el balón hacia dentro y veo que Modric me la pide al espacio por encima. Al final salió bien y la verdad es que fue un buen gol. '¡Vaya pase, Miguelito!', recuerdo que me dijo Luka tras marcar", dijo.