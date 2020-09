Messi, protagonista en la publicidad de la nueva camiseta del Barça

A pesar de su deseo de marcharse del Barcelona, Leo Messi es el principal protagonista en la publicidad de la nueva camiseta que el club ha puesto a la venta este miércoles en la versión para los aficionados.

En la imagen promocional, Messi aparece en primer plano, secundado por Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, y con Gerard Piqué, Ter Stegen y Frenkie de Jong al fondo.

�� The 20/21 home 'Stadium' jersey is now available

���� #OnlyForCulers