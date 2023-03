Mbappé, sobre su futuro, en respuesta a El Partidazo de COPE: "Ahora pienso en la Liga y después, veremos"

La nueva eliminación del proyecto millonario del PSG en octavos de final de la Liga de Campeones vuelve a dejar muchas incógnitas en el aire. Entre ellas, si su estrella Kylian Mbappé podría replantearse su futuro, pese a su renovación con el equipo parisino hasta 2025 con un contrato astronómico.

Terminado el partido en el Allianz Arena contra el Bayern de Munich, el corresponsal de El Partidazo de COPE Dani Gil se dirigió al delantero francés con una pregunta muy directa: "¿Te replanteas tu futuro?" Mbappé espeta un "no, no, no, estoy tranquilo" para después reabrir la puerta a un posible cambio cuando termine la presente temporada: "Lo único que me importa esta temporada es ganar la Liga y después, ya veremos".

El PSG sigue sin ganar la gran competición continental, que es el principal reto del propietario Nasser Al-Khelaifi desde que compró el club parisino. Cada año, la inversión crece y los resultados no llegan como se esperan.

Ahora, al PSG le queda como gran objetivo, tal como señala Kylian Mbappé, es la liga francesa, en la que el club es líder destacado después de 26 jornadas, con una renta de ocho puntos de distancia con respecto al Olympique Marsella, segundo clasficado.