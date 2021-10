Lewandowski: "¿Ganar el Balón de Oro? Mis logros pueden responder esa pregunta"

El delantero polaco Robert Lewandowski figura en la lista de 30 candidatos a ganar el Balón de Oro, que será entregado el próximo 29 de noviembre. En una entrevista al diario MARCA, el ariete del Bayern de Múnich respondió que "la posibilidad de ganarlo significa mucho para mí".



"Me hace sentir muy orgulloso. Si consideras todo lo que he conseguido, no solamente este año, me hace sentir muy orgulloso. El año pasado gané muchos títulos, anoté muchos goles... significaría mucho para mí", destacó.

"Todos vieron lo que hice y lo que sigo haciendo. Me hace sentir muy orgulloso y feliz. Mis logros pueden responder a esa pregunta. Durante los últimos dos años fueron un gran logro no solo para mí, sino para cualquier futbolista de la historia", añadió.

El último en ganar el premio fue el argentino Lionel Messi, que se hizo con su sexto Balón de Oro en 2020 y que figura como favorito.



"Quiero ser el jugador que puede acoplarse a cualquier táctica, entrenador o equipo. Quiero ser un delantero moderno que puede jugar en la derecha, izquierda o ante un rival que juega muy atrás. El entrenamiento sistemático es muy importante. Siempre pensé que podía mejorar mis habilidades y ser un jugador versátil para el presente y para el futuro".



El jugador polaco recordó la etapa de Guardiola en el banquillo del Bayern. "Me enseñó a ver el fútbol desde otro punto de vista. Después de esta etapa pienso diferente sobre el fútbol. Veo quién se equivoca, quién lo pudo hacer mejor... hablaba con él y me decía: 'No te puedo ayudar a ser un mejor delantero porque eres muy bueno, pero puedo ayudar a que tu equipo lleve el balón al área y ahí tú sabes bien lo que tienes que hacer'".





Lewandowski no piensa en este momento en un futuro lejos del Bayern y valoró la posibilidad de jugar junto a Erling Haaland. "Tengo dos años de contrato. Tengo toda la temporada por delante".

"¿Jugar con Haaland? Somos diferentes. Es un gran jugador joven y con un gran futuro. Le encanta jugar al contragolpe. Yo soy un delantero de otro tipo", concluyó, Lewandowski, en MARCA.