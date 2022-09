Las claves jurídicas del contrato Griezmann- Barça - Atlético de Madrid

40 millones de euros son un buen motivo para interpretar cláusulas de un contrato de cesión con opción de compra. Para el Barça cobrarlos y para el Atlético no tener que pagarlos. Y en medio Griezmann, al que ninguno de los dos quiere por esas cifras.

El próximo 30 de junio de 2022, el Atlético no quiere pagar 40 millones y hacerse cargo de un contrato de 2 temporadas a 13,5 + 13,5 millones. Total, coste 67 millones.

Y el Barça no quiere dejar de cobrar 40 millones de euros y tener que darle un contrato de un último año de 38 millones brutos. Total, coste 78 millones de euros.

Recuerden que el Barcelona compró a este jugador al Atlético de Madrid el verano de 2019 por 120 millones + 15 que acordaron Gil Marín y Bartomeu para que el Atlético no denunciara al Barça por negociar con un jugador con contrato en vigor.

A efectos contables el FC Barcelona ha distribuido el coste el fichaje (135) en las 5 temporadas de contrato (27 anuales). Es lo que se llama la amortización anual que es distinto a la tesorería. Es decir, la forma de pago en cuanto a plazos y cantidades.

Quizá los clubes acordaron pagarlo en 4 plazos a lo largo de dos años (tesorería), o si se trata del pago de una cláusula es al contado… Pero el coste anual para el Barça en su contabilidad se reparte contablemente así:

El salario anual sumado a la amortización anual (27). En la próxima temporada, si Griezmann vuelve al Barça, en su coste contable anual a efectos de límite salarial (para LaLiga), Griezman supondría 65 millones (38 +27) del total que pueda tener el Barça que actualmente son 550 y la próxima temporada, según adelantó Tebas, (sin palancas) bajará a 450 ‘kilos’.

El contrato de cesión

El 31 de agosto de 2021 el Atlético de Madrid y el FC Barcelona acordaron la cesión de Griezman bajo los siguientes parámetros:

1.- Una primera temporada de cesión (21/22), “más la extensión de una segunda temporada (la actual 22/23) a instancia o solicitud de alguna de las dos partes que la otra tiene la obligación de aceptar“.

2.- El salario de la temporada o temporadas de cesión del jugador lo pagaba el Atlético de Madrid. El jugador percibe 20 + 20 millones brutos de salario en el Atlético.

3.- El FC Barcelona no cobra nada por la cesión y lógicamente carga con la amortización anual (27+27 millones) que le han consumido una parte del total de su límite salarial, aunque no disfrute del jugador. Es decir, dentro del límite salarial que tiene el FC Barcelona esta temporada está asumiendo 27 millones de euros de Griezmann. Tiene 27 kilos menos para otros jugadores.

También para el Atlético de Madrid tiene una incidencia en su límite salarial en esta segunda temporada de cesión. El Atleti tiene que computarse en su Fair Play el salario (20) y 1/3 parte de la amortización (40/3= 13,3). Esto no significa que el Atleti pague 13,3, como sí que tiene que abonar los 20 ‘kilos’ de salario al jugador.

Pero al Atleti le quita 13,3 millones de euros de límite salarial, aunque todavía no se haya dado la condición obligatoria de la compra. ¿Por qué? Porque según la herramienta del control económico de LaLiga, aunque no se haya producido la compra todavía y realmente no se sepa si va a suceder, como ya ha jugado en la primera temporada un % tan alto de partidos (81%) que daría la obligatoriedad de la compra, LaLiga por precaución ya te computa el jugador como si lo hubieses comprado por 40 millones de euros y te reparte el coste entre la 21/22 (segundo año de cesión) y la 22/23 y la 23/24 en las que tendría contrato tras comprarlo.

Si luego el jugador finalmente no es comprado, el Atleti ha tenido esta temporada 13,3 millones menos de Fair Play que se le aumentarán la próxima temporada.

Reitero que esos 13,3 millones de euros no es dinero que sale de la caja del Atleti. Es una cantidad que le computan en el total de sus 341 kilos que tiene autorizados de límite salarial máximo para toda la plantilla en esta temporada.

4.- Si el jugador al término de la actual temporada 22/23 se queda en el Atlético de Madrid ya tiene firmado un contrato por 2 temporadas más a 7+7 netos (13,5 + 13,5 brutos). El jugador tendría 32 años el próximo verano.

Si vuelve al FC Barcelona le queda una temporada más con 38 millones de euros brutos de salario.

Y ahora vamos al centro del problema

5.- Cláusula de opción de compra:

Si durante el periodo de cesión , el jugador disputa más del 50 % de los partidos que esté disponible (no lesionado o sancionado), siempre y cuando juegue más de 45 minutos de tiempo oficial de partido, el Atlético de Madrid estará obligado a comprar al jugador al FC Barcelona por la cantidad de 40 millones de euros.

Es decir, si el jugador en un partido juega 44 minutos no computa a efectos del cálculo. Si juega 46 sí computa. Da igual si el partido dura 90, 96 o 100 minutos.

El hecho de que el futbolista esté saliendo a partir del minuto 62 o 64, es por mayor precaución, porque si sale en el minuto 50, pero el partido se alarga hasta el 98 por tanto disputaría 48 minutos y ese partido sí computaría.

Esta cláusula la interpretan de dos modos distintos el Barça y el Atleti, pero antes de ir a la clave del asunto, hay que tener en cuenta estos datos.

¿Cuántos partidos computables para la posible compra disputó Griezmann la temporada pasada y cuántos debería disputar en la actual?

En la pasada estuvo disponible 37 de 50 y jugó 30 de 37. Por tanto, disputó un 81 % de partidos.

Haciendo una previsión de que el Atleti dispute entre todas las competiciones en esta temporada 22/23 un total de 54 partidos: Liga (38), Copa (6), Champions (8), Supercopa (2) y que el jugador estuviese disponible 50 (es mucho) de esos 54 partidos, hagamos el cálculo:

30 + 50 = 80. El 50 % serían 40 partidos. Como ya jugó 30, harían falta 10 más.

30 + 54 = 84. El 50 % serian 42 partidos. Como ya jugó 30, harían falta 12 más.

Riesgo de lesión larga:

Existe un riesgo de que Griezmann pueda lesionarse por un periodo largo. Si se perdiese 4 meses de lesión y 16-18 partidos y estuviese disponible un máximo sólo de 36 (de los previsibles 54 que hemos tomado en cuenta por toda una temporada) entonces la condición estaría muy cercana de cumplirse:

- 21/22: 30 partidos jugados computables, de 37 disponibles.

- 22/23: 36 disponible.

Total 73. Más del 50 % serian 37. Y ya tiene jugados 30 de la pasada temporada. En el momento que disputase sólo 7 partidos más de 45 minutos el Atleti tendría que comprarlo por 40 millones.

¿Cuántos partidos han computado de la actual temporada?

Ninguno, porque en todos ha jugado menos de 45 minutos. Es evidente que el Atleti ha tomado una decisión de club (y el Cholo se ha puesto de parte del club… de momento) y es evitar que juegue los partidos que le obligarían a comprarlo.

El Barça ante la evidencia de lo que está sucediendo y como El Partidazo de COPE informó en su momento puso el asunto en manos de sus servicios jurídicos.

?? Informa @pedro_morata



???? El @FCBarcelona ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la situación que vive @AntoGriezmann



?? También el contrato firmado por ambos clubes



?? Estudian posibles irregularidades por mala fe



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/wrrFqY8nRe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 2, 2022

La versión del F.C. Barcelona

El Barça hace una interpretación de que ya se ha cumplido la condición, porque realmente sólo afectaba a la primera temporada donde se ha llegado al 81 %, muy por encima del 50 % mínimo exigido.

El Barça entiende que la segunda temporada era una posibilidad que se podía dar o no, pero que el cálculo hay que aplicarlo sólo a la primera temporada y que por tanto le va a reclamar ante un Tribunal al Atleti los 40 millones y que se quede ya con el jugador.

El Barça incluso hizo un comunicado el 31 de agosto de 2021 donde indicaba públicamente que la opción de compra era obligatoria, cuestión que en modo alguno es así porque el propio Barça argumenta que se tenía que dar la condición de jugar más del 50 % de partidos y en esa fecha no podía saber de ninguna manera que esa condición se iba a dar ni tan siquiera en la primera temporada (21/22).





El Barca en privado también sostiene que cuando se hizo esta cesión realmente era una venta aplazada encubierta, pero que como el Atleti no tenía suficiente Fair Play en la temporada pasada para haberlo podido comprar directamente, se estableció esta fórmula de cesión 1+1.

A este argumento, el Atleti se remite al contrato firmado que es lo que realmente vale. Lo demás forma parte del discurso de cada uno.

Las 4 claves:

1.- Ambas partes acordaron para los posibles conflictos de interpretaciones del contrato someterse al arbitraje legal de LaLiga con renuncia expresa a los Tribunales. Es decir, no judicializar, sino optar por una fórmula intermedia: un laudo.

LaLiga en un primer análisis ha analizado el contrato y entiende que hay que tomar en cuenta las dos temporadas y por tanto hay que espera a que finalice la actual para ver cuántos partidos juega en total en las dos temporadas.

Pese a ello, el Barça no está de acuerdo y solicita o puede solicitar a LaLiga lo que se conoce como un Laudo arbitral. Habrá un “órgano jurídico arbitral“ independiente y su dictamen tendrá la misma eficacia que una sentencia judicial , será vinculante, de obligado cumplimiento y no será recurrible.





2.- El Atlético de Madrid quiso devolver al jugador esta segunda temporada. El Barça se negó. Lógico, porque le hubiese tenido que pagar la ficha y ya tenían graves problemas de límite salarial más que excedido.

3.- El Atleti entonces ofreció comprar al jugador, pero por 15 millones y no por 40. El Barça también se negó. De haber aceptado el FC Barcelona habría ingresado 15 millones de euros y se habría ahorrado los 38 de salario que tendría que darle la próxima temporada si el Atleti no lo compra. Efecto contable positivo para el Barça 15+38 = 53.

En caso contrario disfrutará al jugador una temporada, habrá perdido los 53 y tendrá que pagarle 38 de salario por una temporada.

4.- En ese momento que el Barca se negó, el Atlético de Madrid hizo un movimiento clave: solicitó en tiempo y forma la cesión por un segundo año. Según la redacción de la cláusula el FC Barcelona estaba obligado a aceptarla.

LA CLAVE: Pero la consecuencia de ello es la clave: El Atleti extendía el “efectivo periodo total de duración de la cesión“ a dos temporadas y no a una. Si no hubiese instado el segundo año de cesión entonces sí que estaba cumplida la condición del % de partidos (81% que es mucho más que el 50%) sólo en el primer año y por tanto obligado a comprarlo por 40 kilos.

El Barcelona no lo entiende así y defenderá sus argumentos en el laudo si así lo desea.

Finalmente, unas preguntas en voz alta.

La duda era si Simeone se adaptaría a los intereses de su empresa y ya se ha puesto de parte del club. El Cholo evita que juegue más de 45 minutos.

Pero ¿qué ocurriría si lesiona Joao Félix o Morata o Cunha y Griezmann tiene que jugar más? U otra posibilidad: ¿y si Griezmann jugando menos de 45 minutos se sale y rinde más que los otros y su juego exige una justa titularidad...?

Porque mientras Joao y Morata o Cunha estén al nivel, el Cholo puede torear la cuestión, pero caso contrario sería insoportable.

Y, por último: ¿cómo se sentirá Antoine? ¿Algo despreciado por ambas partes …? Económicamente desde luego tranquilo: 20 kilos este año en el Atleti y 38 el que viene en el Barça. Y a lo poco que está jugando le está sacando rendimiento de cara a su seleccionador y al Mundial.