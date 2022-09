Koke: "El otro día hubo una mano que nos pitaron a nosotros en contra y hoy no han querido pitarla"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, expresó este martes, tras la derrota por 2-0 contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, que su equipo puede "dar mucho más" y tiene que "hacer mucho más", al tiempo que consideró que el árbitro Michael Oliver"no ha querido pitar" el penalti por mano de Tapsoba en el minuto 21 del encuentro, todavía con 0-0 en el marcador.

"Parecía que el partido lo teníamos controlado porque no pasaba nada, teníamos la posesión del partido y en dos contras nos han hecho dos goles. Podemos dar mucho más. Tenemos que hacer mucho más y ser autocríticos con nosotros mismos", valoró en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro en el Bay Arena, en el que su equipo encajó los dos goles en un margen de tres minutos, entre el 83 y el 86.

"Sabíamos que tenían gente rápida y así nos han hecho daño con los dos goles, en transiciones rápidas. Son justos merecedores de la victoria", continuó Koke, que consideró que a su equipo le faltó "ser más contundente en las dos áreas, a la hora de atacar y a la hora de defender, una de las claves".

"También jugar con un poco más de agresividad a la hora de atacar cuando tenemos el balón. El equipo puede dar mucho más", abundó el capitán del Atlético, que también habló del penalti no pitado a su favor en el minuto 21: "El otro día hubo una mano que nos pitaron a nosotros en casa en contra con el Oporto y hoy no ha querido pitar. No nos ha dicho nada, que sigamos jugando y ya está".