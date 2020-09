Koeman no puede, de momento, sentarse en el banquillo del Barça en partido oficial

Helena Condis contó en El Partidazo de COPE que Ronald Koeman, en este momento, no puede sentarse en el banquillo del Barcelona en partido oficial. La razón es que la Real Federación Española de Fútbol no ha podido tramitar la ficha del entrenador holandés porque el club azulgrana y Quique Setién no se han puesto toadvía de acuerdo con el finiquito de ex entrenador. Setién quiere cobrar el año que le queda de contrato.

Quique Setién no seguirá la próxima temporada como técnico del Barcelona.Cordon Press

Grave problema para el Barça

Issac Fouto informó tras la noticia de Helena Condis que si el Barça no llega a un acuerdo con Setién, el Barça no podría inscribr ni a Koeman ni a ningún nuevo jugador.

Helena Condis contó también que el Barcelona ya pagó la rescición de Ernesto Valverde, al que se le echó en diciembre; ha pagado la cláusula por Koeman a la Federación Holandesa y ahora debería pagar lo que se le debe a Quique Setién; todo este desembolso de dinero, en ocho meses.