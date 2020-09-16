Koeman: "Estamos esperando si se va o no; Luis Suárez será uno más si finalmente se queda"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que Luis Suárez será "uno más" de la primera plantilla "si finalmente se queda" en el Barça y mostró su satisfacción por una nueva victoria en pretemporada ante el Girona (3-1), la segunda en dos encuentros.

"Hemos hablado esta mañana con Luis (Suárez) sobre su futuro. Estamos esperando si finalmente sale o no. Desde el primer día he dicho que respetamos el contrato de todos los jugadores y, será un jugador más de la plantilla si finalmente se queda", apuntó Koeman sobre el delantero uruguayo en declaraciones a 'TV3'.

Contento por el partido frente al Girona

Preguntado por el partido ante el Girona, el técnico neerlandés terminó "contento" destacó las "buenas jugadas" que lograron "desde atrás". "Siempre hemos creado superioridad en el centro del campo y lo único es que arriba hemos fallado a veces", añadió en su análisis.

"Tenemos que jugar un poco más abiertos para crear espacios por dentro, pero, en general, los jugadores han trabajado bien y han hecho 60 minutos más. Y poco a poco estaremos al 100% para el inicio de LaLiga", manifestó el exjugador blaugrana.

Por último, Koeman se refirió al brasileño Coutinho, quien volvió a marcar este miércoles por segundo partido consecutivo. "Está trabajando muy bien, está muy animado y está entrenando y jugando muy bien. Es un jugador de gran calidad que se debe tener en cuenta. Cada jugador necesita apoyo y ayuda de su entrenador y sus aficionados", sentenció.