La ironía de Aguirre sobre los horarios: "Agradezco a LaLiga que me vuelva a poner nueve partidos a las 2"

El entrenador del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre, lamentó tras la derrota en el campo del Betis (1-0) que encajaran un "gol evitable" cuando su equipo tenía "controlado el partido" y señaló que ese tanto de Borja Iglesias, tras desviar un remate de su compañero Youssouf Sabaly, "complica todo lo que había planeado".

"No le doy más vueltas y debemos seguir sumando. Peligrosamente, dejamos escapar puntos que espero que no nos hagan falta. No era una plaza sencilla para nosotros, pero hemos dejado escapar una oportunidad. Espero que mejoremos los siguientes partidos", afirmó en rueda de prensa Aguirre.

El técnico se mostró critico con los horarios que le ponen a los encuentros del Mallorca: "Un partido de estos de domingo de las 2 de la tarde que le agradezco mucho a LaLiga que me vuelva a poner nueve partidos a las 2 de la tarde con este sol, espero que Corea apague la tele para que ya no vean a Kang In Lee y esto es j**** estar así, pero bueno...este también, LaLiga nos metió en viernes viniendo de las selecciones nos metió el viernes un partidido ahí teniendo jugadores que llegan el jueves, es un poquito para pensarlo, pero bueno es lo que hay, es lo que nos toca por el mercado asiático".

El preparador mexicano se mostró arrepentido de sacar "de titular a (Vedat) Muriqi", su máximo goleador, porque "estaba resfriado", e insistió en que se hace "complicado jugar con este clima a las dos de la tarde", por lo que pidió "sensibilidad a la Liga para que entienda que ya son nueve" los encuentros que han jugado a esa hora.

Además, Javier Aguirre aseguró que "hoy los cambios no ayudaron" porque sus suplentes "no aportaron", pero que "el entrenador intenta y los jugadores deciden", así que admitió que "no ha sido un buen día para el funcionamiento del equipo".