Iñigo Martínez se disculpa por una 'broma' que molestó a la afición de la Real Sociedad

El jugador del Athletic de Bilbao, Iñigo Martínez, se ha visto 'obligado' a pedir disculpas por el comentario que realizó este lunes en una gala organizada por el diario Deia.

El jugador, preguntado por la Copa del Rey, respondió: "Nuestra ilusión es llevarnos la final, montarnos en la gabarra y sin frenos hasta la Concha".

Cabe recordar que Iñigo Martínez llegó procedente de la Real Sociedad. Cuando vestía la camiseta del equipo txuri urdin, el futbolista llegó a decir que "nunca me iría al otro bando", en alusión al Athletic, y su marcha al equipo bilbaíno nunca sentó bien en Donosti, por lo que las declaraciones del jugador no fueron bien recibidas entre aficionados de la Real.

Para evitar males mayores, el jugador, de madrugada, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter para disculparse: "Mis palabras se han sacado totalmente de contexto. Ha sido una broma inoportuna. La gente que me conoce sabe que respeto y guardo mucho cariño de Donosti, La Concha y toda su gente. No he querido faltar al respeto a nadie".

Mis palabras se han sacado totalmente de contexto. Ha sido una broma inoportuna. La gente que me conoce sabe que respeto y guardo mucho cariño de Donosti, La Concha y toda su gente. No he querido faltar al respeto a nadie. — Iñigo Martinez (@InigoMartinez) February 18, 2020

El Athletic juega la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey el próximo 5 de marzo ante el Granada en el Nuevo Estadio de Los Cármenes, con la eliminatoria a favor del equipo vasco por 1-0, gracias al gol de Iker Muniain.