Horario y dónde ver y escuchar el Atlético de Madrid - Alavés de LaLiga

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone quiere seguir confirmando las buenas sensaciones de las últimas semanas para afianzarse en una tercera posición que le asegure su participación en la próxima edición de la Champions League. Para ello recibirá en el Wanda Metropolitano al Deportivo Alavés en la jornada 32 de campeonato.

Los colchoneros intentarán lograr la cuarta victoria consecutiva después de regresar del parón de la competición por culpa del coronavirus con una gran forma, y volviendo al Atlético de siempre, al solvente atrás y sacando el máximo partido a sus goles. Todo ello después de una temporada irregular donde los del cholo no habían conseguido afianzar una racha que le aupara a la pelea por el título es por ello, que los rojiblancos son el equipo con más empates de LaLiga, con unos 13.

El Alavés visita el Wanda casi con los deberes hechos esta temporada, ya que mantiene un margen de 9 puntos sobre el Mallorca, que es el equipo que marca el descenso. Tampoco puede confiarse 'el Glorioso' ya que todavía existe la posibilidad de que los de abajo le den la vuelta a la situación y complicar la vida de los vascos.

El Atlético es el segundo mejor equipo del regreso de LaLiga Santander, con diez puntos de doce (solo le mejora el Real Madrid), mientras que el Alavés es el cuarto peor, ya que solo ha sumado tres de doce ganando a la Real Sociedad y cayendo ante Espanyol, Celta y Osasuna. Solo Real Sociedad y Mallorca (uno) y Leganés (dos), sumaron menos.

En lo deportivo el Atlético de Madrid volverá a presentar rotaciones en su once, algo a lo que está acostumbrando el Cholo en los últimos partidos que solo cuenta con la baja de Vrsaljko. Por su parte, Asier Garitano podrá contar con la mayoría de sus habituales, estando en duda la participación de Aleix Vidal por molestias tras un golpe.

El árbitro malagueño Marío Melero López dirigirá Atlético de Madrid - Deportivo Alavés. Además, Jesús Gil Manzano actuará como encargado del VAR en el encuentro.

Horario del partido

El Atlético de Madrid - Deportivo Alavés correspondiente con la 32 jornada de LaLiga Santander se disputará en el Wanda Metropolitano de Madrid este sábado 27 de junio a las 22:00 horas.

Las estadísticas no acompañan al equipo vasco, ya que llevan sin conocer lo que es llevarse los tres puntos frente a los colchoneros desde la temporada 2002/2003 cuando asaltaron el Vicente Calderón por 0-1, en una temporada en la que acabarían descendiendo. Eso no significa que en las últimas temporadas no le hayan puesto las cosas difíciles a los del Cholo, ya que en la primera vuelta de esta presente temporada los atléticos se dejaron 2 puntos en Mendizorroza tras empatar a 1 con goles de Álvaro Morata y Lucas Pérez.

¿Dónde ver y dónde oír el partido?

El Atlético de Madrid - Deportivo Alavés se podrá seguir por televisión a través de Movistar, en los canales Movistar LaLiga, M.LaLiga2, Movistar LaLiga UHD y LaLiga TV Bar. También se podrá seguir de vía online en Mitele Plus, Orange y Jazztel TV. COPE y COPE.es son las opciones que, en radio e Internet, os proponemos para no perder detalle de lo que suceda en el partido. El equipo de ‘Tiempo de Juego’, a los mandos de Paco González, Pepe Domingo Castaño, Rubén Martín y todo su equipo lo contará todo, como siempre, tanto en las ondas como en nuestra web.

