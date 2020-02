La historia del mueblero con el que Zidane chocó en una rotonda de Valdebebas

El Partidazo de COPE se puso este miércoles en contacto con Ignacio Fernández, un mueblero que acudía a IFEMA con motivo de una feria de decoración, cuando su vehículo esperaba en una rotonda próxima a Valdebebas -donde el Real Madrid tiene su Ciudad Deportiva-.

Ignacio trató de arrancar para entrar en la rotonda, pero tuvo que frenar de forma brusca porque se cruzó otro vehículo a gran velocidad, con la mala suerte de que el coche que tenía justo detrás colisionó contra él.

"Bajamos los dos a la vez. Y cuando vi que era Zidane, sentí un alivio grandísimo, porque pensé que este lo tenía pagado a todo riesgo", comentó Ignacio.

"Le dije: 'Hombre, me habría gustado verte en otras circunstancias'... Imagino que lo tendrás a todo riesgo", siguió. "Nos pusimos a hablar, me pidió el teléfono. Él no me dio el suyo, aunque tampoco se lo iba a pedir", dijo Ignacio, que recuerda que Zidane conducía un Audi RS6, uno de los modelos de más alta gama de la empresa alemana.

Destacó el buen comportamiento que tuvo el entrenador francés con él y asegura que uno de sus representantes ya le ha llamado para resolver el siniestro.

Y por si fuera poco, evitó la picaresca: "Ya me dijeron, que tendría que haberle dicho que me dolían las cervicales para sacar algo más del seguro, pero no procede. Hay que ser buena persona", finalizó.