El hijo mayor de Dani Güiza denuncia que su padre le ha abandonado: "Sus perros viven mejor que yo"

A los 41 años Dani Güiza sigue siendo noticia tanto en los terrenos de juego como fuera de ellos. El delantero internacional español continúa marcando goles en las filas del Atlético Sanluqueño, pero no termina de alejarse de la polémica que tanto ha rodeado su carrera deportiva.

Ahora, el gaditano, vuelva a la palestra tras el testimonio de su hijo mayor Cristian este viernes en el programa 'Sálvame' de Telecinco. El chico, fruto de su relación con Rocio Aranda denunció que Güiza le ha abandonado por su nueva familia y se ha quedado sin nada. Sus palabras no han dejado en buen lugar al futbolista del que dice que ya no le paga ni siquiera los estudios.

Dani Güiza consiguió la custodia de Cristián en 2016, días antes de casarse con Rocío Herrera. En ese momento el joven aseguraba que "a mi padre solo puedo darle las gracias por todo lo que ha hecho y hace por mí. Siempre me lo ha dado todo. Rocío es la persona más buena que he conocido en mi vida".

Seis años después el parecer sobre su progenitor ha cambiado por completo tal y como dejó claro este viernes: "Mi padre me ha dejado de lado. Estoy sin nada. Ha ido poco a poco separándose de mí. No sé la razón, aunque supongo que será que ya tendrá a su familia y de los demás se olvida. Él vive en un chalet impresionante. Los perros de mi padre viven mejor que yo. No sabe ni si he dormido en la calle", lamentó. Para acabar reconociendo que "estoy viviendo con la famila de un amigo" y que la única que se ha preocupado por él es Nuria Bermúdez, exmujer de Güiza, que le ha "llevado al médico". Además, ha asegurado que denunciará a su padre ante los tribunales.





Como futbolista el jerezano militó en Getafe, Mallorca y Fenerbahçe entre otros equipos, fue campeón de Europa en 2008 y marcó dos goles en ese torneo. En esa misma temporada 2007/2008 conquistó el Pichichi con 27 tantos. De hecho, es el último futbolista español que ha sido el máximo goleador de Primera.