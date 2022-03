Gareth Bale tiene decidido retirarse del fútbol si Gales no se clasifica para el Mundial de Catar

Gareth Bale está siendo protagonista en este parón de selecciones por su gran actuación en el partido frente a Austria, donde anotó un doblete clasificando a su país para la última ronda de la repesca para el Mundial. El futbolista, de hecho, celebró con rabia uno de los dos tantos mandando un mensaje a todos aquellos que le han criticado en los últimos días por haber alegado problemas de espalda para no estar en el Clásico y, ahora sí, ser titular sin ningún tipo de molestia con su Selección solo unos días más.

Según ha informado Melchor Ruiz en DeportesCOPE, el galés, más centrado en su Selección que en el Real Madrid, tiene la firme intención de colgar las botas al final de temporada si Gales no se clasifica para el Mundial de Catar 2022. Una idea que el futbolista llevaba meditando durante toda la temporada y que, tras esta situación irregular que está viviendo en el club blanco, ha decidido tomar.

Gareth Bale, tras su doblete ante Austria: "No quiero mandar ningún mensaje, deberían estar avergonzados" El futbolista galés ha atendido a pie de campo a los medios de comunicación tras el partido y, aunque no ha querido mandar un mensaje directo, le ha mandado un recado a la prensa. 24 mar 2022 - 23:09

Bale, tras su doblete con Gales: "No necesito mandar mensajes a nadie"



El capitán de la selección galesa de fútbol, Gareth Bale, se mostró "muy contento" con el doblete que consiguió este jueves para llevar a su selección a la final del 'playoff' para el Mundial de Catar y afirmó que los dos goles no son una reivindicación porque "no" necesita "mandar mensajes a nadie".



"No necesito mandar mensajes a nadie. Sería perder mi tiempo, deberían sentirse avergonzados. Es desagradable", indicó Bale en declaraciones a Sky Sports tras el triunfo ante Austria (2-1) que les otorga el billete a la final.

"Fue un partido sensacional. Sabíamos lo grande que era el juego y teníamos que jugar en consecuencia, profundizar y mirar nuestra experiencia en estas citas", dijo Bale. "Fue un escenario perfecto. Fue agradable para ver entrar el tiro libre, conseguir un gol temprano y darnos impulso", añadió.

"Tuve un poco de calambres al final del partido, pero siempre daré todo por este país. Todos lo haremos. Podemos disfrutar esta noche. Es medio trabajo hecho, pero sigue siendo un partido muy difícil contra Escocia o Ucrania. Descansaremos para eso y estaremos listos", comentó el jugador del Real Madrid.

Preguntado por su primer gol, un libre directo desde la frontal del área, Bale dijo que es "una sensación increíble" marcar así. "Hacía tiempo que no marcaba uno. Fue bonito verlo entrar y hacer que empezáramos bien. Será bonito volver a verlo porque no lo he visto. Estoy seguro de que saldrá bien en la televisión", finalizó.