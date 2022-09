La FIFA pone en marcha su banco

La Cámara de Compensación de la FIFA, que centralizará los pagos entre clubes y fomentará la transparencia del sistema de traspasos, dispone ya de la licencia de la autoridad francesa de supervisión bancaria (ACPR, por sus siglas en francés) para empezar a funcionar.

La FIFA anunció este jueves que el pasado día 23 el organismo francés concedió la licencia para que la Cámara pueda operar como entidad de pago, de forma que pueda recibir y procesar pagos en nombre de los clubes, de conformidad con la directiva europea sobre servicios de pago (PSD2).

La entidad tiene dos objetivos principales: el primero es centralizar, procesar y automatizar los pagos entre clubes, empezando por las compensaciones por formación (indemnización por formación y contribución de solidaridad); y el segundo, fomentar la transparencia financiera y la integridad del sistema internacional de traspasos.

El organismo apuntó que la nueva Cámara, que constituye una entidad independiente, se ha establecido en Francia en reconocimiento a la importancia que tiene París como capital financiera y a la alianza global de la FIFA con las autoridades francesas.

