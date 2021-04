Fallece Josep Mussons, exvicepresidente del Barça y uno de los 'padres' de la Masia

El exvicepresidente y directivo durante 22 años del FC Barcelona Josep Mussons Mata ha fallecido a los 95 años de edad, según ha confirmado el club blaugrana, que pierde a uno de los que fueron 'padres' de la Masia, la residencia para jóvenes futbolistas, y uno de los hombres fuertes en el largo mandato del expresidente Josep Lluís Núñez.

"Nacido en Igualada el 15 de julio de 1925, Josep Mussons fue uno de los directivos más longevos de la historia del club, formando parte de su Junta Directiva durante 22 años, de 1978 hasta el año 2000, durante todos los mandatos del presidente Núñez", recordó el club.

Mussons llegó al club tras las elecciones a la presidencia de 1978, cuando formó parte de la candidatura de Nicolau Casaus, que quedó en tercer lugar en esos comicios. Junto con Casaus y otros compañeros de candidatura se integró en la Junta Directiva de Josep Lluís Núñez.

Josep Mussons has passed away. He was a FC Barcelona board member (1978-2000) and one of the founding fathers of la Masia. He was vice-president of the club and always had a close connection to the youth programme. Rest in peace �� pic.twitter.com/pLaFS5PgTr