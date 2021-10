Javier Tebas, en El Partidazo de COPE: "Al Real Madrid le iría mejor con otro presidente"

Sin whatsaap tienes otros medios, como Telegram. No apago el móvil, lo dejo en silencio. Empiezo con él sobre las 05.30 y me acuesto sobre las 22.15 o 22.30. Descanso el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Hace tiempo que no voy al fútbol.

¿Volverá al Bernabéu?: Sí, seguro. Siempre me invitan y lo rechazo porque con la tensión que hay sería muy morboso.

¿Hará las paces con Florentino?: No lo sé. A nivel de visión de fútbol profesional es imposible porque tenemos dos formar muy diferentes de ver el fútbol.

¿Con Laporta se lleva igual de mal que con Florentino?: Con Laporta he intercambiado algún whatsaap pero no le he visto. Con él no estoy enfrentado; él y el Barça son críticas y el tema de Florentino es mucho más profundo. Florentino Pérez no es el Real Madrid, está absolutamente equivocado y el Barça no está profundamente ideologizado.

¿Le está desgastando esto?: Llevo tanto tiempo…. Hay líneas que no se pueden cruzar. Una Superliga no es negociable, ni que los grandes clubes tengan que gestionar las grande ligas porque si cedes, estás dejando la titularidad que es de los clubes.

¿Se apartaría de la presidencia en dos años?: Eso lo decidirán los clubes. No tengo ninguna duda de que Florentino me quitaría de presidente de LaLiga ipso facto si pudiera.

¿Le da posibilidad a la Superliga?: No le doy ninguna posibilidad de éxito a la Superliga. Hablas con la Premier y lo tienen absolutamente olvidados. Se creyeron una cuestión y se dieron cuenta que se equivocaron. Han visto que es un camino a ninguna parte. Es un tema muerto, igual que en Alemania.

¿Por qué siguen Real Madrid, Barcelona y Juventus?: Florentino nunca pierde. Aunque pierda, sigue enredando. Tengo muchas dudas de que el proceso judicial prospere y aunque ganen, no van a tener clubes para crear la Superliga. Laporta vio la Superliga en cuatro días y se metió ahí. Agnelli quedó muy mal con Ceferin y no le veo un convencimiento de la Superliga. Florentino lo lleva diciendo mucho tiempo.

¿Querría otro presidente del Madrid?: En este aspecto, le vendría mejor otro presidente. En lo económico está bien gestionado.

¿Cuánto tiempo puede durar esta guerra?: Ellos son las dos principales locomotoras pero no se van a ir. Las Ligas es una parte importante de esos ingresos.

El tema del CVC, ¿por qué se apartan Madrid y Barça?: CVC se llevaría el 11%, contando los derechos audiovisuales. Esto es una inversión de capital. CVC invierte en LaLiga pero si los derechos bajan, ellos perderían dinero. Si hacemos caso al presidente del Real Madrid esos derechos de televisión irán a la baja. Pondrán 2.700 millones de euros a cambio del 10% y se llevarán dependiendo el crecimiento. Ojalá nos vaya muy bien porque ese dinero va para crecer y cuanto mejor nos vaya a CVC, más ganaremos con el 90% restante.

Si Messi hubieses firmado, ¿tendría a Messi?: Podían destinar un 15% de la cantidad a jugadores, era una decisión libre. Podría haberlo firmado.

¿Cómo fue la cena con Laporta?: Laporta estaba dispuesto a firmar y en esa Messi no sale renovado pero a nivel económico…yo recibo una llamada diciendo si podíamos adelantar la firma con CVC diciéndome porque el chico se estaba poniendo nervioso. A Laporta le dije que Florentino lo intentaría reventar y me dijo que él tenía personalidad. El problema es que el movimiento de CVC, los equipos de la Superliga les generaba un problema importantísimo. Florentino no quiere que LaLiga crezca porque si pasa eso pasa su proyecto de Superliga cae.

¿Fue un palo que Messi se fuera?: Era un valor fundamental pero no imprescindible. Tenemos los derechos internacionales ya vendidos y esos contratos no se cambian porque Messi no esté.

¿Quién es ahora la estrella?: Benzema, que es el mejor delantero centro de Europa junto a Haalland.

¿Estará Mbappé el año que viene?: Hay muchas opciones de que Mbappé esté el año que viene.

¿LaLiga Es la mejor del mundo?: A nivel deportivo, sí; a nivel económico, no. Por un período de una temporada o dos no se puede decir que es la mejor Liga.

¿Se van a meter Netflix y Amazon en el negocio del fútbol?: Netflix, no; Amazon, puede.

¿Pagará más la gente por ver fútbol a partir de la próxima temporada?: El aficionado no va a tener que pagar más, habrán más ventanas para ver fútbol y a un precio inferior.

¿El Barça podrá fichar en invierno?: Por la regla de uno por cuatro, sí. Su situación económica es complicada. Facturó 1.000 millones de euros por temporada pero ahora están en una mini crisis institucional.

¿Le ha defraudado Laporta?: No tengo tiempo para valorarlo. Se ha encontrado un fútbol muy diferente a cuando se fue, en 2010, que era casposo y viejo y ha llegado a un fútbol industrial, muy riguroso en cuanto a cuentas y se adaptará.

¿Algo que haya hecho mal usted?: Tomo decisiones equivocadas pero no las hago públicas. Apostamos por hacer el ténder audiovisual en Italia antes que el nacional y si lo hubiésemos hecho después habríamos obtenido 5 millones de euros más.

Cuando ataco al PSG, defiendo al fútbol español. A Ceferin le he dicho por qué no profundiza en el PSG el control financiero. Creo que es un problema gravísimo para el futbol europeo este tipo de clubes.

¿Y Rubiales?: Está en contra claramente de la Superliga.

¿Comería con Rubiales o con Florentino?: Me doy la vuelta y me voy a otro restaurante... Para pasar un rato agradable, comería con Florentino. Lo que más me molesta es que diga que soy un corrupto.