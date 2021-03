Enigmático tuit de Kylian Mbappé con una fotografía junto a Leo Messi tras el PSG-Barcelona

Nada como no ser claro para sembrar la duda ante los interrogantes que pesan sobre los protagonistas de la fotografía que, este jueves, ha subido Kylian Mbappé a su cuenta de Twitter.

En ella, aparece el propio Mbappé junto a Leo Messi en un gesto de complicidad, sobre el césped del Parque de los Príncipes, donde anoche el PSG eliminó al Barcelona de la Liga de Campeones.

El tuit aparece acompañado de dos emojis. Unas manos abiertas y unas manos juntas. ¿Guiño de Mbappé a Leo Messi para compartir vestuario la próxima temporada? ¿Simple cordialidad o 'apretón de manos'?

El PSG ha lanzado varios mensajes claros, mostrando su deseo de fichar a Leo Messi, dada la crisis institucional y deportiva del Barça, aunque la llegada de Joan Laporta a la presidencia abre la puerta a la esperanza para que Messi siga en el FC Barcelona.

Por otra parte, sabido es el interés del Real Madrid sobre Mbappé, aunque su fichaje para la temporada 2021-2022 parece improbable, dado que todavía tiene contrato con el club parisino. La directiva que preside Al-Khelaifi ha mostrado su deseo de cerrar la renovación de Mbappé cuanto antes.

Sin más texto que esos dos iconos, los aficionados de medio mundo interpretan libremente el mensaje.

Algunos inciden en la superioridad de Mbappé sobre Messi. "Los años pasan pero las costumbres son las mismas", dice la respuesta con más 'favs', en la que aparece una fotografía de los dos delanteros con las camisetas de Francia y Argentina respectivamente.

'Enigmático', se limita a escribir Bertrand Latour, periodista de L'Equipe:

'Compartiendo escenario con los mejores', dice otro tuit que acompaña instáneas de Mbappé con otros grandes jugadores del planeta.

Sharing the stage with the best footballers���� pic.twitter.com/Lzlc0aMXNe