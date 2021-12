El Dortmund asegura que Haaland no tiene cláusula de rescisión

Los medios alemanes llevaban un tiempo especulando con la posibilidad de que existiera una cláusula de rescisión en el contrato de Erling Haaland con el Borussia Dortmund que permitiría al noruego abandonar el club previo pago de esa cantidad. Se hablaba de que en el verano de 2022 cualquier club podría hacerse con sus servicios si desembolsaba los entre 75 y 90 millones de euros en los que estaría valorada su libertad.

Sin embargo, el director general del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha confirmado este jueves que no existe esa cláusula de rescisión y que se trata solo de un rumor que no es veraz. Durante la junta de accionistas de la entidad, Watzke fue preguntado por un socio sobre esta cuestión y respondió asegurando que "no puedo confirmar una cláusula de rescisión como tal. Más del 90% de nuestros contratos con los jugadores no contienen cláusula de rescisión".

Según apunta Sport1, si que esiste un acuerdo verbal entre Borussia y Haaland para que el delantero pueda salir el próximo verano si recibe una oferta satisfactoria para ambas partes y que supere los 100 millones de euros. Esta temporada el noruego ha anotado 10 goles y repartido 3 asistencias en 7 encuentros de Bundesliga.