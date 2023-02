Dani García: "Me pasé provocando a Vinicius y este fin de semana se han pasado también"

En medio del huracán, con choques con rivales en cada partido y con el foco del público encima, que en algunas ocasiones ha ido demasiado lejos con lamentables insultos racistas, Vinicius ha recibido el apoyo de un compañero de profesión que ha reconocido lo que nadie más había hecho: "me pasé provocándole".

El autor de esta frase es Dani García, centrocampista del Athletic de Bilbao, en una entrevista en EUP! programa de Durangaldeko Telebista. En ella habla de su incidente con el jugador del Real Madrid en el partido de LaLiga Santander de la temporada 2021/2022 y de lo que le sucedió a Vinicius en la visita a Mallorca del pasado fin de semana.

"El tema me está cansando, pero yo en verano hablé tranquilamente con él, ya que coincidimos, y pienso que en un momento yo también tuve algo de sobreexcitación e igual me pasé también provocándole", reconoció Dani García.

"Pero creo que este fin de semana también se han pasado, aunque él también a veces hace gestos que no debería hacer, pero luego creo que también se provoca demasiado, tanto por él por como por nuestra parte. Tampoco creo que él esté a gusto aunque no lo conozco, pero bueno, al final se ha visto que cuando le sacas un poco del partido el pierde un poco también, porque se calienta y a él no le hace bien sinceramente, eso es lo que yo creo", finalizó.