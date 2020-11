Dani Alves: "Messi me dijo '¿dónde vas a estar mejor que en el Barcelona?', y yo se lo recordé esta vez a él"

El ex jugador del Barcelona habló en RAC1 sobre la charla que tuvo con Messi cuando estuvo cerca de marcharse del club, además de aclarar que pudo volver al Barcelona cuando abandonó el PSG.

En cuanto al astro argentino, aseguró que habló con Messi para decirle que “no se fuese del Barcelona”. "Le envié un mensaje a Messi para que no se fuese del Barcelona. Cuando me querían echar a mi él me dijo: '¿dónde vas a estar mejor que en el Barcelona?', y yo se lo recordé esta vez a él", señaló.

Además, no duda en destacar a Messi a la misma altura que el escudo del Barça. "Messi es tan grande como el escudo del Barça. Pero cuando miras alrededor y ves que todo es un desastre, es normal que quieras marchar. Lo que ha hecho es tan grande que deberían poner su nombre al estadio", indicó.

"No tuvieron pelotas de reconocer que se habían equivocado"

En cuanto a su salida del club blaugrana, Dani Alves explicó cómo fue toda la operación. "Me quisieron dejar marchar sin haber hablado conmigo, pero cuando se quedaron sin poder fichar corrieron a ofrecerme la renovación. Me pareció una falta de respeto", confesó.

También aseguró que le ofrecieron volver cuando abandonó el PSG. "Me ofrecieron al Barça para volver. Me fui a la Juve para demostrar que todavía tenía el nivel, quería volver, y el Barça me necesitaba. Debería haber venido libre, sin traspaso, pero no tuvieron pelotas para reconocer que se habían equivocado", destacó.

Sin embargo, reconoce que su casa siempre será Barcelona. "Siempre tengo en la cabeza que algún día, de alguna manera, volveré al Barça. Es un club que amo, la ciudad que es mi casa, donde quiero vivir. Aunque sea de aficionado, volveré. Seguro", finalizó.