Dani Alves: "No me gustó cómo fue mi salida del Barcelona"

Dani Alves ha concedido una extensa entrevista al medio The Guardian en el que repasa su media temporada en el Barcelona, habla sobre su salida del club catalán y de su futuro en el mundo del fútbol con la participación en el Mundial de Catar 2022 como telón de fondo y próximo gran objetivo.

Salida del Barcelona

El Barça le comunica a Dani Alves que no cuentan con él para la próxima temporada Según adelantó el Diario Sport y pudo confirmar Helena Condis, el lateral brasileño no entra en los planes futuros de Xavi y del FC Barcelona. Quedará libre este 30 de junio. 15 jun 2022 - 18:37

"No me fui triste, me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con ganas de vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi salida", asegura. "Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era otro escenario. Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por traerme de vuelta", continúa.

Sobre su experiencia en la Ciudad Condal asegura que a su regreso "encontré un club lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo, pero necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera" apunta. Lamenta que es "supercomplicado que el Barcelona vuelva a lo más alto" porque "el fútbol es más equilibrado, es un juego colectivo. Y eso se ha quedado fuera en el club".

Futuro

Desde dejó Barcelona se le ha relacionado con varios clubes, incluido el Real Valladolid, cuya propiedad mayoritaria es de Ronaldo. No se ha fijado una fecha límite para encontrar un nuevo club, pero la preferencia es clara: "Me gustan los desafíos y me adapto a cualquier situación. Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienen un buen nivel de competitividad. Eso es fútbol. Tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar. Quiero ir a algún lugar donde pueda ganar".

"No descarto ninguna situación, pero si vuelvo a Brasil, será al Atlético Paranaense", sostiene. Además, mantiene que pese a haber cumplido ya los 39 años aún tiene mucho que aportar: "Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia hoy que no tenía hace 20 años. Cuando hay un gran partido, los jóvenes de 20 años se ponen nerviosos y preocupados, pero yo no".





El Mundial de Catar

Dani Alves es uno de los líderes de Brasil y estuvo presente durante todo su ciclo mundialista. Aun así, sabe que necesita rendir a un gran nivel para conseguir la convocatoria de Tite: "Nadie juega porque es amigo del entrenador. Al final, es su trabajo el que está en riesgo. Él no se expondrá. Él no es estúpido. Necesita jugadores que coincidan con lo que él necesita. Tite y yo tenemos muchos años de trabajo juntos. Es una relación en la que uno confía y requiere un alto rendimiento del otro. Él es muy exigente", finaliza.