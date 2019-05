Cutropía, en El Partidazo de COPE: "Si esto le pasa en casa, las consecuencias hubiesen sido tremendas"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Carlos Cutropía, representante de Iker Casillas, para que nos cuente cómo ha sido el susto que ha tenido hoy el portero del Oporto cuando en el entrenamiento se ha empezado a encontrar mal por una afección coronaria que ha sufrido: "Iker estaba entrenando y hoy a mitad del entrenamiento le dolía mucho el pecho, la boca, los brazos... y rápidamente el equipo médico del Oporto, a los que les agredecemos su profesionalidad, le han llevado al hospital, le han efectuado un cateterismo y han roto el tapón que tenía en la coronaria, y ya se ha empezado a recuperar. Por la tarde ya estaba haciendo bromas y era el Iker normal".

Carlos afirma que Casillas no ha llegado a desmayarse nunca: "No era consciente de lo que le estaba pasando, de que tuviera un infarto. Después estaba contento porque se encontraba bien y lo que ha sufrido no le ha dejado secuelas". Sobre si a lo largo de su vida había sentido alguna vez algún problema de corazón, Cutropía dice que "Nunca había tenido ningún síntoma, es algo que no es usual, y menos en un deportista, y esto ha sido una sorpresa para todos. Ha tenido toda la suerte del mundo, si esto le surge en casa, las consecuencias hubiesen sido tremendas".

Sobre su futuro, Carlos dice que "Casillas ahora tiene que estar tranquilo y posiblemente estará otra vez en forma y dándonos alegrías. No necesita un tratamiento especial, solo un seguimiento. Esta es la mayor victoria de su vida. Hoy ha hecho la parada de su vida".

Por último, Cutropía quiso agradecer a todo el mundo la cantidad de mensajes de ánimo que ha recibido Iker Casillas a lo largo del día: "Hoy se ha demostrado lo que le quiere la gente, ha sido algo increíble. Quiero agradecérselo a todos de su parte".