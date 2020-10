Críticas en las redes a la nueva camiseta del Real Madrid por 'emborronar' el escudo

El Real Madrid ha presentado este viernes una nueva camiseta, de color negro, inspirada en la 'del dragón' de la temporada 2014/2015, que lleva la firma de Adidas, en colaboración con Humanrace, según informa el club blanco.

Está hecha con una técnica de dibujo a mano "e incluye un dragón en el torso que simboliza la grandeza del club".

El Real Madrid la estrenará en el Clásico de este sábado frente al Barcelona durante el calentamiento previo al partido y el club ya la vende en sus tiendas oficiales por 89.95€

Críticas en redes sociales por tocar el escudo

El club presentó en redes sociales la nueva camiseta, pero no ha tenido reacciones muy favorables, a juzgar por el número de respuestas contrarias a modificar el escudo del Real Madrid.

"Podéis jugar de naranja, de rosa, de verde o de azul pero no toquéis el escudo que bastante lo habéis destrozado ya esta semana", "Menos modelos de fotografía, más barro y sudor en la camiseta", "Parece la camiseta del mercadillo de mi barrio, sobre todo el escudo", "Menos repetir camisetas antiguas y más dejarse la piel en el campo por el prestigio y honor de este escudo" o "¿Elegancia? Que haga una camiseta que parece que se ha corrido la tinta, ya me j***, pero que el escudo no se debería tocar. VERGONZOSO" son algunos de los mensajes de indignación que puede verse en respuesta a la presentación.

Podéis jugar de naranja, de rosa, de verde o de azul pero no toquéis el escudo que bastante lo habéis destrozado ya esta semana. — Madridihmo (@Elmadridihmo) October 23, 2020

Esta es la elegancia que necesita esta camiseta.



Menos modelos de fotografía, más barro y sudor en la camiseta. pic.twitter.com/6nPz1WTSXo — Felix De Blas (@FelixDeBlas) October 23, 2020

Parece la camiseta del mercadillo de mi barrio.. jajaja sobre toh el escudo!!! XD

Parece la camiseta del mercadillo de mi barrio.. jajaja sobre toh el escudo!!! XD

Menos repetir camisetas antiguas y más dejarse la piel en el campo por el prestigio y honor de este escudo