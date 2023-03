Courtois regresa a Madrid por una distensión en el aductor

Preocupación en el Real Madrid después de que en la mañana de este domingo se haya conocido la vuelta a la capital de España de Thibaut Courtois por una pequeña lesión en el aductor. El meta titular del equipo de Carlo Ancelotti disputó el viernes los 90 minutos en la victoria de Bélgica por 3-0 sobre Suecia.

Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor.