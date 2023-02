Courtois, Bono y 'Dibu' Martínez, finalistas al The Best 'mejor portero'

El belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa) y el marroquí Yassine Bono (Sevilla), son los tres nominados finales que se dirimirán el premio The Best al Mejor Guardameta FIFA.



Los tres porteros son los finalistas de un elenco inicial de cinco, donde también estaban los brasileños Éderson (Manchester City) y Álisson Bécker (Liverpool), que habían sido previamente seleccionados por un panel de expertos para elegir al Mejor Guardameta, en el periodo que fue del 8 de agosto al 18 de diciembre de 2022.

En el caso de Courtois, destaca su temporada con el Real Madrid, al que ayudó a conquistar la Liga de Campeones siendo decisivo en la final contra el Liverpool, "una exposición de toda su jerarquía, con salvadas memorables", según FIFA. En lo que respecta al Mundial, cayó con su país en la fase de grupos. De ganarlo repetiría el título que ya cosechó en el 2018.



En su mismo grupo del Mundial estuvo Yassine Bono con Marruecos. El arquero del Sevilla, equipo que menos tantos recibió en LaLiga durante la 2021-2022, fue una de las figuras del combinado africano en su camino hasta convertirse este en el primer semifinalista el continente en la historia; concediendo solo un gol hasta el encuentro de penúltima ronda contra Francia.



Por su parte Emiliano "Dibu" Martínez recibió el Guante de Oro de la cita en reconocimiento a su papel determinante con la albiceste campeona del mundo en Catar. En su haber actuaciones como las que tuvo en la tanda de penaltis de cuartos de final contra Países Bajos y en la de la final contra Francia, donde previamente había realizado una parada providencial a Kolo Muani.



La selección del trío finalista se realizó con los votos de un jurado internacional compuestos por los entrenadores actuales de las selecciones nacionales, los capitanes de estas, un periodista especializado que represente a cada combinado nacional y los aficionados registrados en FIFA.com.



El más votado recibirá el trofeo en una Gala FIFA que tendrá lugar el próximo día 27 de febrero en París, donde también se premiará a los que se impongan en el resto de galardones, donde los finalistas se anunciarán esta misma semana.

La inglesa Mary Earps (Manchester United), la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea) y la chilena Christiane Endler (Olympique de Lyon) son las nominadas como mejor portera al premio The Best 2022 que entrega la FIFA.



Las tres han sido seleccionadas entre una lista inicial de seis en la que también se encontraban la español Sandra Paños (Barcelona), la alemana Merle Frohms (Eintrach Frankfurt/Wolfsburgo) y la estadounidense Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Here are your finalists for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper Award! ??



???? @Berger_Ann

???? @TIANEendler

?????????????? Mary Earps