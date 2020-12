El Comité de Apelación mantiene la sanción a Álvaro Cervera y no estará en el banquillo cadista ante el Barça

El Comité de Apelación de la RFEF ha comunicado esta noche que ha acordado “desestimar el recurso interpuesto” por la sanción de cuatro partidos a Álvaro Cervera, que le fue impuesta semanas atrás por el Comité de Competición.

En las próximas horas está previsto que se presente recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte, con el fin de demostrar la “interpretación contraria a la presunción sobre el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión”, que se entiende existe en dicha sanción.

‼️ El Comité de Apelación confirma la sanción de cuatro partidos a Álvaro Cerverahttps://t.co/YCrbVIFyD6 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 4, 2020

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, había sido sancionado con cuatro partidos tras sus críticas arbitrales posteriores al partido que enfrentó a su equipo con el Granada, perteneciente a la quinta jornada de la Liga Santander, según decidió este miércoles el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La sanción llega tras las palabras de Cervera en rueda de prensa: "Sólo hay tres personas que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. Con los medios que hay ahora... Creo que la jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco. Vemos por televisión que hay partidos que se paran por revisar jugadas. Me gustaría saber y que me explicaran por qué no se para el nuestro por esta jugada", dijo.