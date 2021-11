Casillas carga contra el Balón de Oro: "Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol..."

El argentino Leo Messi ha conquistado este lunes, por delante del polaco Robert Lewandowski y del italiano Jorginho, su séptimo Balón de Oro como mejor futbolista del año, que le afianza como el futbolista más premiado en la historia del galardón, que ha entregado la revista France Football en el teatro Châtelet de París.

