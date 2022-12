Cañizares desvela el gran detalle que tuvo Txetxu Rojo con su familia

El panorama del fútbol español sigue de luto tras que se fuese Txetxu Rojo el pasado 23 de diciembre, una leyenda del Athletic que ha tenido su recorrido en numerosos banquillos de LaLiga Santander. Una de las personas que ha querido recordar su figura ha sido Santi Cañizares, en 'El Partidazo de COPE', rescatando una anécdota que se había hecho viral en los últimos días procedente de su biografía.

En concreto, el exportero recuerda cómo Txetxu Rojo ayudó a su familia en una situación crítica. "Tuve un problema familiar que suponía que perdiésemos la casa. Una deuda. Tres millones de pesetas (lo que hoy serían cerca de 18.000 euros) y tuve que pedir ayuda al club, que no me la quería dar. Hasta que Txetxu se enteró", cuenta Cañizares.

?? ÚLTIMA HORA | Fallece 'Txetxu' Rojo, exjugador del @AthleticClub, a los 75 años



?? Disputó 17 temporadas con la camiseta rojiblanca



?? Jugó 541 partidos (Es el segundo jugador con más partidos de la historia del club)



?? Descanse en paz



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/5h5KASNa4t — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 23, 2022

"Txetxu apenas me conocía de hace unas semanas, pero me llamó a su despacho y me ofreció un cheque para resolver la situación. No me dijo cuándo se lo tenía que devolver. Desde aquel día, yo beso por cualquier sitio por el que deba pasar Txetxu Rojo", añade el exportero, que quiso acordarse de él en 'El Partidazo de COPE'.

"Tengo claro que para mí fue más que un entrenador", explica Cañizares. Un recuerdo que sirve para honrar una figura tan icónica como ha sido la de Txetxu Rojo. Descanse en paz.