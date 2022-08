Se cancela el amistoso entre la Juventus y el Atlético de Madrid por la escalada de violencia en Israel

Según informó Javi Gómez en la Cadena COPE, el partido entre la Juventus y el Atlético de Madrid, previsto para disputarse en Tel Aviv, Israel el próximo domingo 7 de agosto, finalmente no se jugará ante las dudas en cuanto a seguridad del equipo italiano por el conflicto en la franja de Gaza. Por este motivo, el conjunto del 'Cholo' Simeone ha decidido no viajar al no tener la certeza de que el encuentro vaya a disputarse.

Estaba previsto que los rojiblancos viajaran en la mañana de este sábado a la capital israelí para disputar su éltimo partido de pretemporada antes del inicio de LaLiga.

Ante esta situación, se abre la posibilidad de que el partido pueda disputarse en otra ubicación. Hasta ahora, la opción más probable, a falta de confirmación oficial, es que el partido se juegue este domingo en Turín, a puerta cerrada, a las 20:45.

